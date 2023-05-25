Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере»

Пользователям учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам. Сервис развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей: обновления функционала основаны, в том числе на отзывах педагогов, принявших участие в фокус-группах. Об этом CNews сообщили представители VK.

В последнее обновление учебного профиля вошли отдельное десктопное приложение, функция переносаконтактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложения для удобного сбора файлов и другие улучшения. Учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» имеет широкую кросс-платформенную функциональность и доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах.

В учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» на Android появилась функция переноса контактов из чатов в WhatsApp. Все это можно сделать в настройках конкретной группы. Далее участники чата смогут общаться по образовательным вопросам в безопасном пространстве учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере».

Чтобы моментально идентифицировать сообщения от учителя в чате в общем потоке переписки, его профиль теперь отмечен специальной иконкой. Таким образом, всегда можно будет отличить сообщения учителя от сообщений учеников и родителей.

В новом обновлении учителя также смогут посмотреть список тех учеников, кто прочитал отправленные сообщения. Это позволит педагогам быть в курсе, все ли ознакомились с важной информацией.

Также учителям стало доступно мини-приложение для удобного сбора домашних заданий и других файлов от учеников. Для этого педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых участников из своих контактов в учебном профиле. Ученики получают уведомление о том, что учитель просит их загрузить файл в приложение. Как только учащийся отправляет документ, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания. Новая функция поможет педагогам систематизировать и структурировать сбор и хранение документов в одном месте.

Пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» также регулярно обращаются к функции создания опросов. Они могут содержать до 10 различных вариантов ответов. Время голосования можно ограничивать, установив дату завершения опроса. В веб-версии учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» теперь можно посмотреть список тех, кто проголосовал.

Приглашение в чат также стало доступно по номеру мобильного телефона — пользователю придет специальное SMS-уведомление со ссылкой на диалог для присоединения. Такой формат особенно актуален для формирования чатов классных руководителей с родителями.

В учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» можно создавать информационные каналы. Официальные каналы открыли Минпросвещения России и Академия Минпросвещения России. В них они сообщают важные новости из сферы образования.

«Мы знаем, что в учебном процессе не существует мелочей. Именно поэтому мы стремимся сделать наш продукт максимально удобным и понятным для пользователей. Согласно опросу ВЦИОМ, 82% учителей используют до трех мессенджеров и соцсетей для обсуждения школьных вопросов. Мы понимаем, что это создает дополнительную нагрузку на педагогов, поэтому решили предложить простой способ перенести всю коммуникацию в один мессенджер. Мы будем продолжать совершенствовать функционал учебного профиля «Сферум» в интересах наших пользователей и с учетом особенностей организации коммуникаций по учебе», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

***

ООО «Цифровое образование» — разработчик «Сферума» — образовано летом 2019 г. для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом «Сколково». «Сферум» был запущен 31 марта 2021 г. в соответствии с постановлением Правительства России № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».