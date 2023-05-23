Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли

Уральский банк реконструкции и развития присоединился к информационно-торговому терминалу для заключения внебиржевых сделок RuTerminal. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Платформа, разработанная российской компанией SoftWell, дает доступ к онлайн котировкам российского и глобального межбанковских денежных рынков, позволяет вести переговоры с другими участниками, взаимодействовать с брокерами, подключенными к RuTerminal. Функциональность и интерфейс RuTerminal аналогичны терминалу Bloomberg, доступ к которому закрыт для российских финансовых организаций с апреля 2022 г.

RuTerminal дает пользователям возможность заключать сделки с различными продуктами — конверсиями (включая NDF), свопами, депозитами, покупкой бумаг и Репо, процентными свопами. Участникам доступны публикация собственных цен, оценка стоимости сделок и портфелей, включая ПФИ, ведение онлайн позиций с возможностью переоценки и построения платежного календаря. Информация о сделках и котировках доступна бэк-офисам участников с использованием промышленных методов интеграции, FIX и FpML.

«После того, как Bloomberg закрыл доступ к своим терминалам для российских банков, мы начали изучать отечественные решения с аналогичными возможностями. Нам подошла система RuTerminal: с ее помощью мы получаем всю необходимую информацию о финансовых инструментах в реальном времени, совершаем торговые сделки и можем общаться с другими участниками рынка. Для нас важно, что это полностью российский софт. Это позволяет нам бесперебойно вести бизнес-процессы в период турбулентности ИТ-рынка», ― сказал Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития.

В RuTerminal можно создавать дополнительные рабочие столы, настраивать их под себя, добавляя различные виджеты и формировать комфортную рабочую среду трейдера.

Платформа имеет удобную систему обмена сообщениями. Она позволяет вести личные и групповые переговоры с другими участниками, согласовывая условия сделок. Для многих трейдеров, ранее использовавших для таких целей Bloomberg, это одна из ключевых функций решения.

В RuTerminal есть различные калькуляторы и вся необходимая информация о финансовых инструментах. Терминал располагается в защищенном облаке на территории России.

«Пользуясь нашей системой, банки получили возможность анализировать данные о состоянии рынка, публиковать свои цены, заключать сделки через брокеров, общаться с ними в привычном формате и в безопасной среде. У нас доступны функциональности и продукты, которых нет в других аналогичных решениях, например, процентные свопы. Сегодня RuTerminal для внебиржевой торговли уже используют все крупнейшие банки России, брокеры и даже Московская биржа», ― отметил Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

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Компания SoftWell уже больше 20 лет разрабатывает сложное банковское ПО для трейдинга, контроля рисков, казначейства и системной интеграции, и поставляет его крупным финансовым организациям. Комплексные решения SoftWell помогают банкам и инвестиционным компаниям создавать единое информационное пространство. SoftWell развивает торгово-информационную платформу RuTerminal – терминал для заключения внебиржевых сделок, получения и публикации финансовой информации участниками рынка. RuTerminal располагается в защищенном облаке на территории России. Решение замещает такие терминалы как Bloomberg и Refinitiv. Еще один продукт SoftWell – система Navigator. Она закрывает потребности банков в отделах трейдинга и казначейства.