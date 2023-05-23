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Университет Иннополис и «Айдеко» подписали соглашение об академическом сотрудничестве

Компания «Айдеко» и Университет Иннополис подписали соглашение об академическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко».

«Айдеко» стала одним из 16 партнеров «Иннокиберполигона». «Иннокиберполигон» — это платформенное решение для киберучений и подготовки специалистов в сфере информационной безопасности. Платформа поможет в обучение по тестированию приложений, поиску ошибок и уязвимостей в исходном коде, выявлению компьютерных атак, расследованию инцидентов и построению эшелонированной защиты. Сервис разработан специалистами «Центра информационной безопасности» Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

«Мы создаем отечественное NGFW-решение, объединяющее в себе более 20 функций для обеспечения безопасности сети и данных клиентов. Конечно, это не простой для настройки инструмент, требующий квалификации от обслуживающих специалистов. Изучение его в ВУЗах позволяет как можно раньше погрузится в сферу информационной безопасности студентам, чтобы уже без опыта работы обладать нужной квалификацией и работать с нашим решением на предприятиях любых размеров. Университет Иннополиса, нам это известно, является кузницей одних из лучших кадров в сферах информационных технологий и информационной безопасности. Будем стремится вместе выпускать специалистов, с наилучшей и востребованной квалификацией», – отметил директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

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