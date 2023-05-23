CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Ритейл Розница
|

«М.Видео» «наняла» виртуального амбассадора «Эм.Ви»

Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», российскую компанию в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, создал при помощи игрового 3D-моделирования собственного цифрового инфлюенсера по имени «Эм.Ви». Инфлюенсер будет вести социальные сети ритейлера, блоги на медийных площадках ритейлера и участвовать в рекламных кампаниях. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

Виртуальный фотореалистичный аватар «Эм.Ви» станет новым инструментом «М.Видео» для коммуникаций с молодой аудиторией и экспериментальных проектов в сфере маркетинга, в том числе, в рамках коллаборации с брендами-производителями гаджетов и техники. Героиня создана под разные платформы, включая игровой движок Unreal Engine, имеет уникальное визуальное воплощение и собственный голос. Благодаря технологии motion capture, ИИ-моделям обработки речи и аудио «Эм.Ви» сможет самостоятельно проводить стримы, разговаривать с аудиторией через gpt-подобную языковую модель, а также помогать ориентироваться в товарах и сервисах.

4b9de6fe-5e00-4803-b919-efbb93ad2598.jpg

«Эм.Ви»

Инфлюенсер будет вести социальные сети ритейлера, блог на «М.клик» – медийной площадке «М.Видео», участвовать в рекламных кампаниях, в том числе, на ТВ.

Аватар уже на старте имеет глубокую продуманную легенду «личности» - с точки зрения предпочтений, характера, эмоций, что отличает проект «М.Видео» от похожих виртуальных инфлюенсеров на рынке.

Благодаря искусственному интеллекту и накопленному опыту «М.Видео» «Эм.Ви» знает все о гаджетах, умеет заинтересовать, полезно и интересно про них рассказывать, находясь на одной волне с широкой аудиторией, особенно зумерами.

Над образом, убедительностью, характером и другими деталями воплощения и «жизни» «Эм.Ви» в рамках экосистемы «М.Видео» несколько месяцев трудилась команда ритейлера совместно с известной российской студией запуска цифровых аватаров и высокотехнологичного контента ITSALIVE.

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков: «Эм.Ви выступит носителем ДНК-кода компании, нашим «голосом и лицом» в цифровом пространстве, адаптивным под различные задачи и инструменты. Героиня будет вовлечена в промо и контентные проекты, от ведения рубрики в бренд-медиа и социальных сетях или генерирования CRM-рассылок, до товарных рекомендаций и проведения собственных распродаж в онлайне. Для виртуального аватара пишется специальный софт, который в будущем сможет генерировать автоматизированный контент».

На старте кампании у «Эм.Ви» появилась собственная страничка на сайте «М.Видео». «Эм.Ви» завела собственный блог в журнале «М.клик», где ответила на вопросы о себе, и уже знакомится с аудиторией «Вконтакте» и Telegram.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

Мэтры-финансисты предрекли Европе и США безработицу для 300 млн людей из-за технологий

Европа взяла криптовалюту под железный контроль

«Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году

Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще