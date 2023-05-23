ИЦ «Телеком-сервис» построил ИТ-инфраструктуру для нового офиса компании «ЭЛКОД»

ИЦ «Телеком-сервис» реализовал комплексный проект по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры для нового офиса компании «ЭЛКОД» – партнера сети «Консультант плюс» с тридцатилетним опытом работы в сфере консалтинга. Об этом CNews сообщили представители ИЦ «Телеком-сервис».

С целью создания современного рабочего пространства для сотрудников и клиентов, а также для объединения основного офиса и офиса Центра образования на одной территории, руководство компании «ЭЛКОД» приняло решение о переносе офисных площадей в новый московский бизнес-центр на Ленинградском проспекте, д. 68

На территории нового офиса специалисты ИЦ «Телеком-сервис» выполнили работы по проектированию и последующему монтажу структурированной кабельной системы (СКС) емкостью более 1000 портов на решениях Eurolan, систем электроснабжения и технической безопасности, беспроводной сети Wi-Fi, системы озвучивания конференц-зала.

Комплекс систем технической безопасности, развернутых на площадке заказчика, представлен системой видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом (СКУД) и системами пожаротушения.

Кроме того, в технических помещениях «ЭЛКОДА» развернута система кондиционирования и ротации с функцией резервирования, которая обеспечивает надежную и бесперебойную работу оборудования в серверном помещении и кроссовых комнатах в режиме 24/7.

Беспроводная сеть Wi-Fi, построенная в офисе компании «ЭЛКОД», включает более 50 точек доступа Ubiquiti, которые используются при создании высокоскоростных беспроводных сетей в помещениях с большим количеством абонентов.

Площадь проекта составила 3 500 кв. м.

«В результате проекта сотрудники нашей компании получили защищенное, технологичное и функциональное рабочее пространство, которое отвечает высоким стандартам корпоративной среды, принятым в компании «ЭЛКОД». Это позволит персоналу и клиентскому офису продуктивно работать в современных комфортных условиях и эффективно решать бизнес-задачи компании», – сказал генеральный директор компании «ЭЛКОД» О.И. Лавринюк.

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ООО «ЭЛКОД» – партнер сети «Консультант плюс» с тридцатилетним опытом работы в сфере консалтинга. Компания является официальным дистрибьютором и поставщиком справочной правовой системы «Консультант плюс» и предлагает комплекс услуг и решений, необходимых для эффективной работы руководителя, бухгалтера, юриста и кадрового работника. В дополнение к услугам по адаптации и модификации справочной правовой системы «Консультант плюс» компания ведет профессиональную деятельность по направлениям электронной отчетности СБИС, налогового консультирования, аудиторских услуг, консалтинга в сфере закупок.

ИЦ «Телеком-сервис» — российский ИТ-интегратор, разработчик сетевых и телекоммуникационных решений с 1995 г. Специализируется на построении ИТ-инфраструктуры и инженерных систем офисов и ЦОД, мультимедийных комплексов и унифицированных бизнес коммуникаций, создании систем технической, сетевой и информационной безопасности.