«Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными

Компания-разработчик «Сбертех» и корпорация «Галактика» завершили тестовые испытания по взаимодействию системы управления реляционными базами данных Platform V Pangolin SE (версия 5.2.1) с продуктом «Галактика ERP». Об этом CNews сообщили представители «Галактики».

Интеграция продуктов при создании ИТ-решений позволит компаниям обеспечить надежный и импортонезависимый технологический стек для управления бизнес-процессами, а также эффективную обработку и хранение больших объемов данных. Продукты входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

«Галактика ERP» является полноценной отечественной системой управления предприятием, которая по функциональности превосходит большинство аналогов среди ведущих зарубежных продуктов и может масштабироваться для централизованной эксплуатации десятками тысяч пользователей.

Platform V Pangolin основана на хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL и дополнена важной функциональностью, которая позволяет продукту соответствовать высоким показателям надежности, безопасности и производительности.

Возможности Platform V Pangolin: защита от привилегированных пользователей, гибкое управление парольными политиками, расширенные возможности аудита действий пользователя и двухфакторная аутентификация; удобство эксплуатации: создание отчетов для детального анализа истории активности СУБД, определение времени последнего изменения структуры объекта и другие функции; поддержка со стороны российского вендора гарантирует стабильную работу решения в долгосрочной перспективе.

Platform V Pangolin стала целевой СУБД для «Сбера» и используется в других крупных российских компаниях: всего в составе приложений и сервисов разного уровня критичности эксплуатируется более 10 тыс. инсталляций продукта.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха»: «Взаимодействуя с рынком, мы пониманием, что сегодня перед многими компаниями остро стоит вопрос обеспечения технологической независимости ERP-систем и СУБД, с которыми они взаимодействуют. Решением для них может стать комплексное использование российских программных продуктов «Галактика ERP» и Platform V Pangolin. В случае, если организация уже успешно использует ERP-решение от корпорации «Галактика» в сочетании с иностранной СУБД, возможен незаметный для конечных пользователей переход на Platform V Pangolin».

Антон Мальков, председатель совета директоров корпорации «Галактика»: «Заказчиками корпорации «Галактика» являются крупные промышленные и инфраструктурные предприятия, холдинги и госкорпорации, поэтому в развитии наших продуктов мы большое внимание уделяем быстродействию, масштабируемости и надежности. Совместное использование системы «Галактика ERP» и Platform V Pangolin, безусловно, поможет нашим заказчикам эффективно управлять процессами своих высоконагруженных ИТ-систем».

***

«Сбербанк технологии» («Сбертех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для «Сбера». Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

Корпорация «Галактика» — отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Корпорация более 35 лет занимается разработкой и внедрением комплексных систем управления государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, цифровизацией федеральных органов исполнительной власти. Корпорация «Галактика» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Программное обеспечение корпорации «Галактика» является полноценным отечественным аналогом ведущих зарубежных продуктов класса MES, AMM (APS), ERP, EAM, ESB, масштабируется для централизованной эксплуатации десятков тысяч пользователей.