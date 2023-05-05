Softline помогла РГППУ усовершенствовать технопарк и образовательную среду

Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) провел модернизацию технопарка и оборудовал класс для проведения демо-экзамена при поддержке компании Softline. Также поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности помог оснастить учебное пространство оборудованием для инклюзивного обучения.

С 2021 г. в РГППУ было организовано инновационное образовательное пространство. Университет принял решение усилить существующий технопарк и расширить его возможности в ряде дисциплин. Предметные аудитории по химии и биологии были дополнительно оснащены специализированным лабораторным оборудованием (лабораторные установки, посуда, реактивы, наглядные пособия), а по физике – робототехническим оборудованием и учебно-демонстрационными средствами (они позволяют экспериментально показывать ключевые физические явления).

Кроме того, Softline помогла создать в РГППУ два мобильных учебных класса, которые представляют из себя компьютерные аудитории с программным обеспечением для углубленного образования в естественно-научных дисциплинах.

В рамках организации высокотехнологичной образовательной среды в РГППУ была оборудована зона для проведения демонстрационного экзамена, которая позволяет проводить проверку знаний со «скрытым» присутствием проверяющего. Для этой цели установлено зеркало Гезелла и оборудование для онлайн-трансляции испытаний. Помимо пуско-наладки оборудования специалисты Softline провели первичный инструктаж и обучение работе с демо-экзаменом.

Также при поддержке Softline университет оснастил аудитории инклюзивным оборудованием, которое делает образовательный процесс более комфортным для обучающихся с нарушениями функций слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем было внедрено оборудование для обеспечения навигации внутри вуза.

«Специалисты компании Softline регулярно занимаются реализацией подобных проектов и показывают высокий уровень погруженности. В 33 педагогических вузах уже функционируют технопарки, и Softline проводила оснащение многих из них. Благодаря такому обширному опыту мы полностью доверяем специалистам компании, которые уже не первый год демонстрируют хорошую работу в образовательном направлении», – отметил Михаил Кузнецов, начальник управления информационных технологий в Российском государственном профессионально-педагогическом университете.

«По всей России продолжается активное оборудование центров технического творчества, происходит техническое перевооружение школ, открываются кванториумы и детские технопарки. Педагогическим вузам крайне важно идти в ногу со временем и проводить подготовку компетентных кадров, которые не только умеют работать в высокотехнологичной образовательной среде, но и обладают всеми необходимыми навыками для работы в команде над проектами различной сложности. Softline с большим вниманием следит за развитием университетов в соответствии с вызовами времени и всегда готова помочь вузам в этом процессе», – сказала Инна Огарева, менеджер департамента по работе с государственными и образовательными организациями в Softline.