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Детские технопарки Москвы проведут познавательную акцию «Технознайка»

Юные москвичи старше шести лет с 22 по 28 мая 2023 г. смогут принять участие в мастер-классах в рамках проекта «Технознайка». Познавательная акция пройдет на площадках детских технопарков, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Проект “Технознайка” станет ярким завершением учебного года. На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями. К акции уже присоединилось больше 70 учреждений допобразования, и заявки продолжают поступать», — сказала Наталья Сергунина.

Занятия могут длиться до двух часов. Основная направленность — профориентация. Чтобы бесплатно поучаствовать в мероприятиях, нужно успеть зарегистрироваться на сайте детских технопарков столицы.

Сразу три интересных события организует в рамках проекта «Технознайка» детский технопарк Российского государственного социального университета. На одном из них расскажут о виртуальной и дополненной реальности, на другом научат работать с базовыми инструментами графического редактора. А на мастер-классе «Создай свою цифровую копию» ребята с помощью технологии 3D-сканирования и ручного сканера сделают семейный 3D-портрет.

В детском технопарке «Косыгин парк» Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина состоится встреча с киберспортсменом. Он объяснит, почему важно соблюдать режим тренировок и отдыха в новом виде спорта. Также посетители смогут протестировать на себе отечественную разработку в сфере виртуальной реальности и побеседовать с ее создателями.

Детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета им. Баумана проведет пару выездных уроков на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Участников занятия «Молекулярная кухня» научат разбираться в пищевых добавках, дадут возможность поэкспериментировать с их свойствами и освоить один из основных приемов этого кулинарного направления — сферификацию.

Детский технопарк Superfood Технологии приглашает желающих познакомиться с сити-фермерством. Специалисты расскажут об отрасли, продемонстрируют высокотехнологичную установку с грядками и обрисуют карьерные перспективы.

Кроме того, в программу вошли занятия от резидентов экосистемы допобразования по робототехнике, программированию, созданию игр для 8-битной приставки, анимации и многим другим темам. Всего в рамках познавательной акции запланировано уже почти 100 мастер-классов, и список продолжает пополняться.

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