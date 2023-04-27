CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

НАЦ внедрил межсетевое экранирование на предприятиях «Росатома»

Национальный аттестационный центр (входит в ГК «Информзащита») внедрил системы межсетевого экранирования на двух предприятиях, входящих в состав государственной корпорации «Росатом». Об этом CNews сообщили представители ГК «Информзащита».

Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.

В рамках проектов эксперты НАЦ обследовали инфраструктуру объектов информатизации заказчика, спроектировали системы межсетевого экранирования и поставили программно-аппаратные комплексы на предприятия. Затем были проведены развертывание и конфигурирование системы; приемно-сдаточные испытания; передача управления системой и, наконец, инструктаж персонала по работе с системой.

Для объединения информационных сетей предприятий госкорпорации применялись современные отечественные системы межсетевого экранирования UserGate. В Национальном аттестационном центре имеются сертифицированные специалисты для внедрения решений данного вендора, а также развернута среда виртуализации, где тестируются пилотные проекты для заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору

Россияне выбились в лидеры среди разработчиков СУБД PostgreSQL

Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы

Работники Google просят не запускать их чат-бот Bard: «Он не просто бесполезный, он еще хуже»

Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа»

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще