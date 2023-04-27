«Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии

«Контур» начал продажи своего сервиса для удаленного доступа к компьютерам в Белоруссии. Это поможет белорусским организациям получить необходимое программное обеспечение и сохранить привычные бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Как и Россия, Белоруссия столкнулась с уходом зарубежного ПО для удаленного доступа, поэтому представители местного бизнеса оказались заинтересованы в новых сервисах, которые позволяют администрировать компьютеры дистанционно. В 2022 г. «Контур» выпустил сервис для удаленного управления устройствами, чтобы заменить ушедшие иностранные аналоги. Продукт сразу представили российским компаниям, а теперь продажи «Контур.доступа» стартовали и в Белоруссии через партнера «Контура» — компанию «Абестрейд», в планах — выход на рынок Казахстана.

После того как в мае 2022 г. в Белоруссии прекратила свою работу программа для удаленного доступа, управления и обслуживания компьютеров TeamViewer, в ООО «Абестрейд» остро встал вопрос о ее замене на достойный аналог. Компания остановила выбор на «Контур.доступе», с помощью которого точно так же удаленно оказывается техподдержка сотрудникам и клиентам компаний. Программу можно использовать как для корпоративных целей, так и для индивидуальных — чтобы удаленно управлять личным компьютером.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «С компанией «Абестрейд» мы сотрудничаем с 2020 г., они уже продвигали в Белоруссии «Контур.фокус», «Контур.закупки» и другие продукты экосистемы. В 2023 г. наш партнер провел исследование среди своих клиентов, чтобы узнать, какое ПО они используют в своей повседневной работе. Выяснилось, что компаниям интересен удаленный доступ, тогда клиентам предложили попробовать «Контур.доступ» в формате демо, реакция на сервис была положительная. Это подтолкнуло нас вывести «Контур.доступ» на белорусский рынок».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.