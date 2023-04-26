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ИТ-компания Umno.digital создала цифровой двойник для обогатительной фабрики «Евраза» по заказу «Приоритилогистик»

ИТ-компания Umno.digital завершила реализацию проекта по разработке цифрового двойника транспортной инфраструктуры Абагурской обогатительной фабрики, входящей в состав «Евраза». Заказчиком проекта выступил промышленный логистический оператор «Приоритилогистик», который оказывает комплекс услуг промышленной логистики и транспортно-логистического обслуживания фабрики.

Целью проекта стало создание цифровой копии транспортной инфраструктуры обогатительной фабрики в виртуальной среде для оценки инвестиционных проектов по расширению ее возможностей.

Функционал цифрового двойника позволил с высокой точностью спрогнозировать, как изменятся ключевые результаты деятельности фабрики (объемы погрузки и выгрузки) при изменении количества единиц техники и длительности тех или иных операций. Также была проведена оценка целесообразности строительства новых ж/д путей и изменения логики операций.

Помимо этого, с помощью двойника оператор «Приоритилогистик» смог оценить эффект от различных комбинаций инвестиционных проектов и рассчитать их влияние на результаты работы компании.

Например, было определено, что реализация только одного инвестпроекта обеспечит увеличение объемов погрузки первичного концентрата на 1,3%, объемов погрузки вторичного/товарного концентрата на 2%. При этом при одновременной реализации четырех проектов по расширению путей можно достичь увеличения объемов погрузки уже на 2,3%, выгрузки – на 7%.

Павел Крикля, исполнительный директор «Приоритилогистик», сказал: «Использование цифрового двойника транспортной инфраструктуры фабрики позволит нам оптимизировать логистические процессы, упростить планирование и контроль, а также выявить узкие места в транспортной инфраструктуре фабрики, что даст возможность своевременно вносить необходимые коррективы. В целом, мы видим, что использование такого инструмента как цифровой двойник помогает нам совершенствовать процессы бизнес-планирования, повышать эффективность работы и улучшать качество предоставляемых услуг».

Максим Суятинов, исполнительный директор Umno.digital, отметил: «Мы считаем цифровой двойник необходимым элементом повышения цифровой зрелости бизнес-процессов компаний. Это максимально эффективный инструмент для обеспечения роста операционной эффективности предприятий и оценки возможных инвестиционных проектов в безрисковой среде»

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