«Белгорхимпром» использует Directum RX

Более 900 сотрудников предприятия работают с корреспонденцией, обращениями граждан и договорами в цифровом формате, организовывают совещания с помощью инструментов системы. Работы по внедрению выполнили специалисты компании Civil Project, бизнес-партнера Directum. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Результаты проекта

Входящие документы регистрируются на 30% быстрее. Скорость подготовки договоров увеличилась в 3 раза: документ легко создать из шаблона и отправить на согласование по преднастроенному маршруту.

Упростилась организация совещаний — в системе автоматизировали формирование повестки и рассылку поручений по итогам деловых встреч и заседаний. Обращения граждан рассматриваются в срок с соблюдением требований законодательства, легко отследить работы по ним и выгрузить отчетность.

Команда внедрения настроила интеграцию Directum RX с Системой межведомственного электронного документооборота государственных органов Белоруссии (СМДО) нового формата АИС МВ. Также в Directum RX можно подписывать документы электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Республики.

«За время сотрудничества эксперты Civil Project зарекомендовали себя как квалифицированные специалисты, которые выполняют задачи быстро и на высоком уровне. Мы ценим проявленный профессионализм и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в будущем, — отметил заместитель главного инженера — начальник отдела автоматизации бизнес-процессов в ОАО «Белгорхимпром» В.П. Поручник. — Отдельно хотелось бы отметить интеграцию решений Directum с СМДО: удалось организовать удобный обмен электронными документами с контрагентами с возможностью отследить документ на каждом этапе пересылки».

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ОАО «Белгорхимпром» — научная и проектная организация Белоруссии в области добычи и переработки калийной руды и другого минерального сырья, генеральный проектировщик крупных предприятий горной и химической промышленности.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.