МТС построит сеть Private LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построит выделенную технологическую LTE сеть на золотодобывающих карьерах и производственных объектах АО «Золото Селигдара» в Республике Саха (Якутия), дочерней компании полиметаллического холдинга «Селигдар», золотодобывающего предприятия и производителя рудного олова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развертывание сети Private LTE на территории АО «Золото Селигдара» позволит автоматизировать производственные процессы, внедрить телеметрию, удаленное управление техникой, транспортом и буровзрывными работами, передавать видеоинформацию от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт и в дальнейшем модернизировать ИТ-инфраструктуру – создать системы сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также обеспечить защищенный доступ к централизованным ИТ-ресурсам с мобильных устройств.

В рамках проекта планируется разместить у заказчика ядро выделенной сети от отечественного производителя, компании ООО «НТЦ «Протей» и развернуть платформу диспетчерской радиосвязи MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) поверх выделенной сети LTE, что позволит отказаться от использования устаревшей узкополосной системы групповой диспетчерской связи стандарта TETRA и повысить эффективность работы персонала.

«Подписание контракта с одной из крупнейших российских золоторудных компаний – еще одно свидетельство большого доверия ведущих игроков добывающей отрасли к нашей экспертизе в создании защищенных выделенных сетей для организации и автоматизации горных работ. Новая беспроводная инфраструктура с использованием импортозамещенного ядра сети повысит не только эффективность работ и безопасность труда в суровых климатических условиях, но и станет основой для внедрения различных индустриальных цифровых решений на обширных территориях холдинга «Селигдар», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Селигдар» непрерывно оптимизирует и совершенствует производственные процессы, повышая свою эффективность. Мы постоянно находимся в поисках лучших решений на рынке с точки зрения функциональности, надежности, инновационности и стоимости. Выбор технологии выделенной сети LTE обусловлен стремлением компании к автоматизации горных работ и созданию максимально комфортных и безопасных условий труда на удаленных территориях. Возможность внедрить технологию на базе ядра сети от отечественного производителя – для нас большой плюс и показатель надежности. Это уже не первое отечественное цифровое решение, которое мы внедряем. Информационная безопасность, защищенность данных в нашей отрасли крайне важны», – сказал генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов.

«Строящаяся выделенная сеть для холдинга «Селигдар» стала уже пятым проектом по внедрению ядра сети Private LTE, реализуемым МТС совместно с отечественным поставщиком «НТЦ Протей», что показывает зрелость предложенного технологического решения и его соответствие требованиям рынка. Наша продуктовая линейка решений для сетей Private LTE является сегодня одной из наиболее востребованных в России. Мы благодарим коллег из МТС за доверие и надеемся на дальнейшие совместные проекты», - сказал директор по маркетингу и системным исследованиям ООО «НТЦ Протей» Владимир Фрейнкман.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.