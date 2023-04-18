Эффект от реализации проектов цифровой трансформации «Металлоинвеста» в 2022 году достиг 1,7 млрд рублей

Финансовый эффект от реализуемой «Металлоинвестом» программы цифровой трансформации бизнеса по итогам 2022 г. составил 1,7 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2021 г. (1,4 млрд руб.).

«За последние два года реализовано более 200 проектов по 4 основных направлениям: «Цифровой карьер», «Цифровой актив», «Цифровой рабочий» и «Цифровой офис», – сказала директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Реализация программы способствует повышению уровня безопасности производства, операционной эффективности, обеспечивает прозрачность учёта и своевременность принятия решения, позволяет мобилизовать скрытые ресурсы и улучшать качество продукции».

«Цифровой карьер» включает в себя комплекс проектов, направленных на управление в режиме реального времени производством от добычи руды до отгрузки готовой продукции, на оптимизацию принятия решений при планировании горных работ, повышение безопасности на производстве и снижению простоев.

В прошедшем году была запущена «Горно-геологическая информационная система» на Михайловском и Лебединском ГОКах. В результате расположенное в Москве горное управление может совместно с предприятиями в регионах вести мониторинг и управление горными работами – начиная от распределения задач в рамках одной недели до среднесрочной и долгосрочной перспективы. Скорость принятия решения возросла в 30 раз.

Запущен проект 3D-моделиррования взрывов в карьере. Точность расчёта данных при моделировании взрывов достигла уровня свыше 80%. Применение предварительного цифрового расчёта взрывов позволяет повысить уровень безопасности при ведении горных и взрывных работ, особенно в ситуациях, связанных с человеческим фактором.

«Цифровой актив» нацелен на повышение эффективности производства в части технологических процессов, снижение затрат и себестоимости.

Реализовано более 13 проектов автоматизации производства. Например, проведена замена устаревшей автоматизированной системы управления технологическими процессами обжига фабрики окомкования и металлизации ОЭМК им. А.А. Угарова на новую, которая дает возможность реализовать современные функции автоматизированного управления, способствует стабилизации качественных показателей окатышей, а также дает возможность применять в управлении системы искусственного интеллекта. Благодаря внедрению технологий машинного зрения удалось добиться снижения количества нарушений в области безопасности на 90%.

Реализован проект обучения сотрудников ремонтных служб предприятий Компании на базе технологий виртуальной реальности. Интерактивное обучение в трехмерном пространстве позволяет воспроизвести даже самые сложные и небезопасные в реальных производственных условиях сценарии, во всех подробностях рассмотреть узлы и детали агрегатов и техники, полностью погрузиться в процесс обучения без отвлечения на внешние факторы.

«Цифровой рабочий» обеспечивает сохранение здоровья сотрудников и повышение безопасности работ, цифровые инструменты работы на производстве, комфортные и быстрые коммуникации.

Также в приложении запущен бот-сервис по получению средств индивидуальной защиты. Время, необходимое для получения СИЗов, сократилось с одного часа до семи минут.

В рамках проекта «Умные часы», которые направлен на мониторинг ручного труда и контроль состояния здоровья работников было проведено более 11 тыс. часов мониторинга, в проекте приняло участие 225 работников. Зафиксированы рекомендации по повышению производительности бригад.

Разработана система для контроля состояния водителей большегрузных автомобилей и автобусов, предупреждение диспетчеров об усталости, отвлечении работников от дороги на Лебединском ГОКе и Михайловском ГОКе на основе машинного зрения.

Введена в эксплуатацию информационная система управления инженерными данными для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства. Продолжено развитие технологий информационного моделирования (BIM-проектирования): разработаны модели по трём новым проектам Компании.

Запущена корпоративная система управления портфелем инвестиционных проектов, обеспечивающая автоматизацию процессов и значительно облегчающая управление портфелями проектов и позволяющая сократить длительность цикла годового инвестиционного планирования с трех до одного месяца.