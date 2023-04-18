AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan

Пивоваренная компания AB InBev Efes начала проект по локализации процессов планирования. В качестве нового решения выбрана платформа In.Plan, разработанная технологической консалтинговой компанией Axenix (экс-Accenture в России). Цель проекта – переход на интегрированное планирование в AB InBev Efes. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Перевод всех процессов в единое решение позволит оптимизировать цепи поставок компании, развивать систему в долгосрочной перспективе и повышать качество планирования на всех этапах производственного цикла и реализации продукции. На сегодняшний день завершена фаза проектирования целевых бизнес-процессов, определен дизайн решения In.Plan для AB InBev Efes, а также поставлены цели по повышению точности прогноза, планов дистрибуции и производства.

«Мы очень серьезно отнеслись к анализу рынка и выбору поставщика решения — на это ушло около полугода. Мы долго изучали функциональные возможности платформы In.Plan и пришли к выводу, что это решение наиболее полно удовлетворяет нашим бизнес требованиям и разработано с учетом международных стандартов и лучших практик», — сказал Владимир Демкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий AB InBev Efes.

В первую очередь, в компании AB InBev Efes будут внедрены модули прогнозирования спроса, планирования поставок и графикования. В дальнейшем в системе будут реализованы планирование сырья, материалов и возвратной тары, а также распределение товарных запасов.

«Команда Axenix более 15 лет занимается разработкой и внедрением решений для интегрированного планирования. Мы хорошо понимаем, что для успеха столь масштабной высокотехнологической трансформации важны не только качественные данные, выстроенные процессы и широкие возможности ИТ-систем, но и фокус проектной команды на достижение эффекта для бизнеса. Именно поэтому в рамках проекта мы выступаем как партнер, который разделяет ответственность за бизнес-результат», — отметил Александр Шульгин, директор по продукту In.Plan.

Платформа интегрированного планирования In.Plan, представленная осенью 2022 г, стала первой собственной разработкой Axenix после отделения от глобальной консалтинговой компании Accenture. Платформа помогает бизнесу увеличить продажи и повысить эффективность компании, за счет более точного прогнозирования, а также сокращения запасов и списаний.

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In.Plan – российская цифровая платформа, предназначенная для планирования и управления цепями поставок на базе современных технологий, позволяющая реализовать все процессы планирования на предприятии в рамках одной системы. Разработка была представлена в сентябре 2022 г. In.Plan стала первой ИБП-платформой в России и первым собственным продуктом Axenix после отделения от международной сети Accenture. In.Plan – зарегистрированный товарный знак. Решение включено в реестр российского ПО.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.