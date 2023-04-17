Хлебокомбинат «ПЕКО» развивает производство с помощью экосистемы «1С»

Команда «1С-Рарус» завершила проект цифровизации хлебокомбината «ПЕКО». Новая информационная система создана на основе связки решений на платформе «1С:Предприятие 8». С помощью экосистемы «1С» предприятие рассчитывает себестоимость 200 видов изделий, формирует ассортиментную матрицу, оптимизирует работу производственных и сервисных подразделений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Для поддержания спроса на продукцию предприятия требуется оперативность решений и гибкость в работе. Предыдущая информационная система не предоставляла руководству хлебозавода необходимую аналитическую отчетность. Показатели работы предприятия приходилось собирать вручную, возникал риск неточных расчетов и сложности с формированием документации на выпуск продукции, был затруднен расчет полной производственной себестоимости продукции.

Проектная команда «ПЕКО» и «1С‑Рарус» перевела регламентированный учет и закрытие месяца в отдельную систему «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»). Обеспечено автоматизированное формирование декларации по НДС, по налогу на прибыль, бухгалтерской отчетности. Выполнен переход на онлайн-взаиморасчеты с контрагентами, модифицированы текущие нетиповые отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности.

Настроена интеграция «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» с системой «1С:ERP» для оперативного обмена информацией о начисленной заработной плате.

Внедрен модуль «1C:Управление автотранспортом для 1С:ERP» для обеспечения учета путевых листов по водителям, количественно-суммового учета прихода и расхода ГСМ.

Финансовый директор хлебокомбината «ПЕКО» Светлана Королева: «Внедренная связка программных продуктов объединила работу производственных подразделений, отдела продаж, службы логистики и экспедирования, бухгалтерию и финансовый отдел, специалистов кадрового учета и отдела по расчету заработной платы. Перевод регламентированного учета, учета затрат и расчета себестоимости на отдельную учетную систему «1С:Предприятие 8.ERP Управление предприятием 2» обеспечил нас актуальной аналитикой для оперативной оценки показателей работы и принятия управленческих решений. Благодаря гибкому управлению издержками в производстве и продажах мы можем влиять на оптимизацию себестоимости выпускаемой продукции. Появилась возможность оперативного расчета маржинальности каждого вида продукции для формирования прибыльной ассортиментной матрицы. Повысилась эффективность работы экспедиторской службы и управления кадрами. В ближайших планах — цифровизация документооборота с командой «1С-Рарус».

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.