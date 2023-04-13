«ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля»

АО «УК «Кузбассразрезуголь» и российская технологическая компания «ТМХ-интеллектуальные системы», партнер «Трансмашхолдинга», приступили к эксплуатации системы микропроцессорной централизации (регулирования движения поездов) CTRL@LOCK 200 на ст. Технологическая филиала «Бачатский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь». Переключение на новые системы управления движением состоялось в конце ноября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители компании «ТМХ-интеллектуальные системы».

Основное назначение внедренной системы – упростить формирование маршрутов движения составов и организацию маневровых передвижений в процессе вывоза угля. Вся информация о поездной обстановке и состоянии устройств железнодорожной автоматики отображается на мониторе оператора в реальном времени, что обеспечивает безопасное и бесперебойное движение поездов.

Менее чем за два года на предприятии с нуля построено двухэтажное здание поста электрической централизации (ЭЦ) и произведена полная замена оборудования на современную систему микропроцессорной централизации: 65 стрелок, два охраняемых переезда, три автоматизированных рабочих места для дежурных по станции и электромеханика.

Новый пост ЭЦ проще в эксплуатации, в нем установлена аппаратура для управления стрелочными переводами, светофорами и рельсовыми цепями. Дежурные по станции оценят расширенные функции управления устройствами СЦБ.

В проекте по подключению ст. Технологическая к системе CTRL@LOCK 200 учтены планы перспективного развития Бачатского угольного разреза и его железнодорожной инфраструктуры.

ТМХ-интеллектуальные системы уже имеет опыт сотрудничества с «Кузбассразрезуголь». В феврале 2022 б. спроектирована новая система полуавтоматической блокировки CTRL@SBLOCK 200, произведен ее монтаж и пуско-наладка на перегоне Ускатская – Талдинская парк Б.

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АО «УК «Кузбассразрезуголь» специализируется на добыче каменного угля открытым способом. Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь (основные марки - Д, ДГ, Г, СС, Т, КО, КС). В состав компании входят шесть филиалов (угольные разрезы) и одна шахта.

ООО «ТМХ-интеллектуальные системы» (ТМХ-ИС) – группа технологических компаний, стратегический партнер группы «Трансмашхолдинг», которая занимается разработкой и внедрением решений для управления движением рельсового транспорта в России и СНГ. Стратегическим приоритетом нашего бизнеса является создание комплексных систем, обеспечивающих развитие беспилотного движения, а также эффективное взаимодействие машин и инфраструктуры. В структуру группы входят компании «АВП технология», ЛЭС, «Транстелесофт», Rail Next.