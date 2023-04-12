ИИ от резидента «Сколково» помог снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Медицинский лечебно-диагностический центр «Миг» и Компания «К-скай», разработчик платформы Webiomed, запустили совместный проект внедрения технологий искусственного интеллекта для анализа обезличенных медицинских данных и прогнозирования развития заболеваний пациентов. Он повышает эффективность профилактической медицинской помощи. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

С помощью алгоритмов Webiomed уже было проанализировано свыше 4000 обезличенных электронных медицинских карт центра «Миг»: вес, рост, возраст, результаты УЗИ и ЭКГ, тексты врачебных осмотров, данные лабораторных исследований, коды МКБ из листа окончательных диагнозов пациентов. Анализ проводился по 13 методикам, включая применение разработанных командой «К-скай» моделей машинного обучения.

Результаты показали, что 1800 пациентов имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Самыми распространёнными факторами стали дислипидемия — она была обнаружена у 80,4% пациентов, повышенный уровень глюкозы крови — у 69%, хроническая болезнь почек второй стадии — у 65%, ожирение — у 40%, а также табакокурение —у 38%.

После комплексной оценки рисков развития ССЗ и осложнений от них более 50% пациентов одного из филиалов клиники «Миг» были дополнительно обследованы и получили уточненные рекомендации по профилактике заболеваний, коррекции назначенного лечения и образа жизни. Спустя полгода 44 человека перешли в группу сердечно-сосудистого риска ниже.

Андрей Саликов, коммерческий директор Webiomed: «Когда дело доходит до данных о пациентах, важные детали, которые могут дать врачам ценную информацию и, в итоге, изменить результат лечения, всегда рискуют потеряться. Недопущение утраты данных, а также поиск и соединение взаимосвязей в данных в единое целое — одна из самых важных возможностей моделей искусственного интеллекта. Применение всего доступного арсенала методов анализа данных пациента в ежедневной практике, позволяет формировать прогнозы, персональные рекомендации по тактике ведения для пациентов клиники “Миг”».

Применение технологий искусственного интеллекта, включая машинное обучение, для персонального прогнозирования заболеваний и осложнений является одним из самых востребованных направлений современного цифрового здравоохранения.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Практическое применение технологий ИИ с достижением клинических результатов все еще является довольно редкой историей, несмотря на то что про ИИ говорят очень много и на всех уровнях. Поэтому для нас важно, когда резиденты запускают успешные сценарии применения ИИ, внося посильный вклад в задачи здравоохранения, особенно в сокращение заболеваемости и смертности. “К-скай” реализует проект при грантовой поддержке Фонда “Сколково” как победитель акселерационной программы MedLab».

Модели на основе ИИ анализируют большие объемы данных из самых разных источников, например, электронных медицинских карт и приборов для дистанционного мониторинга, и выявляют закономерности в них. Это способствует уменьшению ошибок при назначении лечения, помогает врачам в разработке индивидуального плана, проведении своевременных профилактических мероприятий и, в итоге, позволяет улучшить качество жизни пациента.

Дмитрий Патарушин, заместитель главного врача по лечебно-диагностической работе медцентра «Миг»: «Мы опробовали силу ИИ в одном из наших филиалов в городе бумажников Коряжме. Результатами воодушевлены и видим, как с интересом пациенты встречают обобщенные с помощью машинных алгоритмов рекомендации к профилактике смертельных болезней и, главное, осознанно включаются в процесс выполнения этих рекомендаций. Пациент предупрежден – он знает гораздо больше о своем организме, генетических предрасположенностях и доверяет этой информации. Профилактика с ИИ наполнена позитивным настроем к здоровью, заботе о себе на более раннем этапе, не дожидаясь, когда болезни заявят о себе».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.