Дорожно-строительная компания из Тюмени исключила хищения топлива с помощью терминалов Galileosky

Интегратор по установке и настройке терминалов Galileosky – компания «76 ойл Тюмень» создала систему полного контроля топлива для дорожно-строительной организации «ЮНИТРАСС». Это позволило сэкономить на всех процессах – от закупа до ежедневного расхода топлива на всех транспортных средствах. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

На территории базы дорожно-строительной компании есть собственная топливная емкость, от которой заправляется более 40 единиц разнообразной техники: самосвалы, дорожно-строительная техника, тягачи, легковые автомобили. Однако контроль за количеством выданного топлива ранее не осуществлялся.

Чтобы обеспечить контроль и не допустить хищения топлива, специалисты «76 ойл Тюмень» подключили к емкости топливозаправочную колонку Exzotron с терминалом Galileosky 7x и беспроводными датчиками уровня топлива. Таким образом, они настроили выдачу топлива с емкости только при проверке специальной карты водителя.

Теперь, чтобы заправиться, водитель прикладывает свою RFID-карту к считывателю на колонке, указывает необходимое количество топлива и запускает выдачу. В этот момент сервер проверяет лимиты по карте. Если все условия соблюдены, и водителю положена заправка, то топливо выдается. В ходе реализации проекта по просьбе клиента была добавлена 15-секундная задержка перед выдачей, чтобы водитель успел дойти до бака и проконтролировать процесс. Такие RFID-карты получили 50 водителей.

На транспортных средствах дорожно-строительной компании установлены терминалы Galileosky 7х С и подключены датчики уровня топлива, чтобы обеспечить контроль поступившего в бак и израсходованного топлива.

Как поясняет инженер отдела внедрения и сопровождения ПО компании «76 ойл Тюмень» Михаил Шмаков, заказчик получил систему, которая осуществляет полный контроль топлива в компании: «Клиент закупает топливо в свою емкость и контролирует количество его выдачи и расхода. Фактор хищения сократился до 0%, так как движение топлива отражается теперь в реальном времени. Без разрешенной RFID-карты колонка не выдает топливо. Соответственно, появилась возможность четкого учета топлива. В планах развития проекта – установка дополнительного сигнализирующего оборудования в целях противопожарной безопасности в помещении, где находится топливная колонка. Кроме этого, возможно проработать варианты по предотвращению опасных ситуаций, например, автоматическое открывание заслонок и окон при образовании паров топлива».

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Galileosky – разработчик оборудования для цифровизации транспорта. У компании более 500 партнеров (системных интеграторов). Более 1 млн терминалов Galileosky работает в 70 странах мира.