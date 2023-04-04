«Контур» настроил электронный документооборот для российского подразделения Merz Therapeutics

Время обработки документов сократилось вполовину. Реализация дистрибьюторам лекарств теперь происходит быстрее, что позволило повысить их доступность для конечных потребителей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Merz Therapeutics входит в международную фармацевтическую компанию Merz Group. Производит препараты, назначаемые при двигательных расстройствах, неврологических нарушениях, болезнях печени и других заболеваниях, которые серьезно влияют на качество жизни пациентов. Российское подразделение ООО «Мерц фарма» сотрудничает с дистрибьюторами — они закупают и распространяют продукцию.

В компании поставили цель оптимизировать документооборот, чтобы ускорить оформление приемки лекарственных препаратов, а также снизить количество ручных операций и упростить работу с архивом. Этого удалось достичь с помощью перехода на электронные документы. К электронному документообороту (ЭДО) компания подключила 80% покупателей.

Для проекта исходящего ЭДО выбрали «Контур.диадок». Сервис уже использовали для получения документов. Другими важными факторами при выборе сервиса ЭДО стали готовность оператора персонифицировать решение под ERP-систему и опция по переводу отраслевого документа в XML-формат.

В результате получилась такая схема: документы формируются в информационной системе SAP ERP, коннекторы «Контур.диадока» доставляют их покупателям, объединяя в пакеты, а после подписания выгружают в локальный архив компании. Это упростило работу специалистам в офисе, оформляющим отгрузку, и сотрудникам склада, которые передают товар покупателям. Время на обработку документов сократилось на 50%. Поиск документов в архиве и подготовка ответов при поступлении запросов контролирующих организаций стали быстрее на 30%.

Самое главное — ускорилось подписание протоколов согласования цен, которое длилось до месяца при работе на бумаге. Перевод протокола согласования цен в XML-формат в сервисе ЭДО помог автоматизировать работу с этим документом — теперь дистрибьютор подписывает его в электронном виде и сразу принимает к учету в своей ERP-системе.

Яна Морозова, руководитель направления поставок рецептурных и безрецептурных препаратов ООО «Мерц фарма»: «Подходы Merz всегда ориентированы на пациентов, и мы приветствуем решения в любых областях бизнеса, которые помогают улучшить доступность качественной терапии для людей. Внедрение электронного документооборота — это не только про цифры. Сокращая время логистических цепочек, мы помогаем людям. Самое главное, чего мы добились благодаря переходу на ЭДО с дистрибьюторами, — у наших партнеров ускорилось оприходование товаров, среди которых есть жизненно важные лекарства. В итоге это приближает доступность препаратов для пациентов».

Сергей Шереметьев, руководитель управления по работе с клиентами ЭДО в «Контуре»: «В электронный вид можно перевести практически любой документ, и это даст экономию времени и трудозатрат. Чаще всего пользователи ЭДО начинают свои проекты внедрения с бухгалтерской первички. Кейс «Мерц фарма» показывает, как можно оптимизировать процессы, если применяются специфические отраслевые документы. Для фармацевтической индустрии это протокол согласования цен. С помощью «Контур.диадока» удалось не только наладить обмен протоколами в сервисе, но и перевести документ в машиночитаемый формат XML, а значит, ускорить его обработку и на стороне отправителя, и на стороне получателя».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.