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«Первый бит» помог компании «Транзит» увеличить оборачиваемость склада временного хранения в приграничной зоне на территории Белоруссии

Международная транспортная компания «Транзит» автоматизировала бизнес-процессы по обслуживанию склада временного хранения. Благодаря этому компания смогла увеличить оборачиваемость склада в шесть раз. Проект реализовал Брестский офис международного ИТ-интегратора «Первый бит». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит» .

В 2022 г. Белоруссии ввела запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе. Эта мера стала ответной на введенный запрет на въезд и транзит в ЕС для белорусских и российских перевозчиков. Таким образом, были определены пункты пропуска, где перевозчики могут выполнить операции по перегрузке и перецепке товаров.

Транспортная компания «Транзит» смогла получить разрешение у правительства использовать собственный склад временного хранения в качестве пункта пропуска для осуществления комплекса складских услуг для перегрузки и перецепки тягачей.

На оформление соответствующих документов на транспортные средства тратилось много времени. Договоры, счета-акты оформлялись вручную в Word, рассылка их клиентам делалась также в ручном режиме. С момента въезда транспортного средства на территорию склада временного хранения до момента его выезда могло пройти несколько дней.

Для оптимизации бизнес-процессов по перецепке/перевалке грузов на складе временного хранения специалисты «Первого бита» разработали решение на базе «1С». Оно автоматизировало формирование прейскуранта, который учитывает стоимость услуги в определенный временной промежуток, а также счет-акта, который выдается клиенту с указанием перечня оказанных услуг согласно прейскуранту. Что касается договора, то он формируется автоматически, с заполнением всех необходимых полей (дата, ФИО сотрудника, работающего с договором, доверенность и прочее). Также реализована опция, которая защищает от повторного использования одноразовых договоров. Этот функционал разработан, в первую очередь, для сокращения лишних манипуляций сотрудниками с целью ускорения работы терминала склада временного хранения и учета всех осуществляемых перецепок и перегрузок.

В системе обеспечена возможность автоматической рассылки счетов клиенту в формате PDF после утверждения документа сотрудниками компании. Это позволяет отправлять выбранным контрагентам напрямую счета-акты с факсимильной печатью и подписью. В свою очередь, клиенты через личный кабинет в приложении могут посмотреть все эти документы, скачать сканы актов, сформировать акты сверок, получить информацию по прайсам и задолженности.

Таким образом, за счет автоматизации сокращен срок простоя транспортных средств, минимизировано влияние человеческого фактора, а вместе с тем количества ошибок, исключена потеря документов, что в совокупности увеличило оборачиваемость склада временного хранения в шесть раз.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба. В команде — 7000 специалистов.

ООО СП «Транзит» – международный транспортно-логистический холдинг.

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