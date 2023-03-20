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В рамках нацпроекта «Производительность труда» петербургские предприятия переведут на цифровые документы

Производитель платформы кадрового ЭДО HRlink и Региональный центр компетенций в области производительности труда заключили соглашение о сотрудничестве. Организации планируют перевести на цифровые документы в HR 196 предприятий Санкт-Петербурга, вовлеченных в нацпроект «Производительность труда», — это более 46 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сотрудничество HRlink и РЦК подразумевает обмен опытом в области цифровизации кадрового документооборота и проведение совместных мероприятий. Эти меры направлены на реализацию национального проекта «Производительность труда» и обеспечение новой производственной культуры на предприятиях Санкт-Петербурга.

Организации планируют совместными усилиями обучать сотрудников и топ-менеджеров петербургских предприятий работе с инструментами кадрового электронного документооборота (КЭДО). Кроме того, они будут стимулировать внедрение безбумажного HR в компаниях города. Сразу после подписания соглашения HRlink и РЦК Санкт-Петербурга стартуют пилотный проект перехода на цифровые документы на одном из предприятий северной столицы — участнике национального проекта.

По итогам пилотного внедрения будет принято решение о переводе на HRlink других участников нацпроекта «Производительность труда» — на сегодняшний день это 196 предприятия Санкт-Петербурга, в которых работает 46 081 сотрудник.

«Внедрение КЭДО однозначно повлияет на повышение производительности труда: сотрудники будут оформлять отпуск, знакомиться с приказами и подписывать более 200 типов кадровых документов “в один клик”, а значит, не будут тратить на это свое рабочее время, в которое можно производить продукцию и создавать ценность для предприятия. Отделы кадров и HR-службы оптимизируют рутину — а значит, больше времени смогут уделять кадровой безопасности, кадровой логистике, планированию обучения и повышения квалификации персонала, корпоративной культуре, кадровой стратегии предприятия. Все это прямым образом влияет на стабильность, эффективность и производительность любого предприятия», — сказала Ирина Голубцова, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга.

«Мы считаем, что к 2025 г. около 70% российских компаний будут задействовать сервисы кадрового ЭДО. В эти же сроки переход на цифровые документы в HR, вероятно, станет обязательным для некоторых отраслей — в особенности для системообразующих организаций. Благодаря нашему сотрудничеству с РЦК мы сможем мягко и безболезненно подготовить бизнес в Санкт-Петербурге к грядущим переменам», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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РЦК Санкт-Петербурга — оператор национального проекта «Производительность труда». Центр функционирует на базе АНО «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе» (АНО «АРЧК СЗФО»). В его задачи входит повышение производительности труда на предприятиях Санкт-Петербурга, включая методическую поддержку компаний, проведение профильных мероприятий, обучение сотрудников.

Петербургская компания HRlink — производитель платформы кадрового ЭДО. Сервис HRlink позволяет удаленно оформлять все документы в сфере HR, разрешенные законодательством — легитимно и безопасно. Для работы с платформой сотрудникам достаточно смартфона и не нужны продвинутые технические навыки. HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.

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