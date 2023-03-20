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Три года бесплатного доступа к «Якласс» учителям из России и СНГ

Технологическая компания «Якласс», резидент «Сколково», в честь Года педагога и наставника дарит учителям из России и всего СНГ три года бесплатного доступа и дополнительные бонусы. С помощью сервиса преподаватель может сэкономить до 30% рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители «Якласс».

Функционал сервиса позволяет сократить время на педагогическую отчетность, автоматизировать анализ контрольной и домашней работы (при этом ученик получит мгновенную проверку и объяснение каждого задания), выстроить качественную подготовку по онлайн-тренажерам для ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. В систему интегрирован режим «бесконечной» тренировки и защита от списывания: каждое задание имеет более 50 вариантов условий, ответы невозможно списать ни у соседа по парте, ни в интернете, ни в ГДЗ.

Учителя смогут создавать собственные задания, оцифровывать методическую копилку, автоматизировать семестровый мониторинг успеваемости, разрабатывать удобные отчеты на основе ИИ, реализовывать дистанционное и индивидуальное обучение.

Чтобы получить бесплатный доступ на три года, нужно подтвердить статус учителя, посмотреть обучающий вебинар, курс, демонстрирующий, как работать с системой, и выдать несколько проверочных работ своим ученикам. Принять участие можно до 31 марта 2023 г.

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«Якласс» — технологическая компания и резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», предоставляющая образовательные услуги для школьников, учителей и родителей. База «Якласс» содержит более 2 трлн заданий. Количество пользователей ресурса составляет почти 13 млн человек.

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