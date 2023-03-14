Группа компаний «Кортрос» расскажет о внедрении платформы TESSA на конференции CNews

Компания СИНТЕЛЛЕКТ, разработчик платформы TESSA, выступит партнером конференции «Эволюция СЭД: насколько эффективны современные отечественные решения», которая состоится 23 марта 2023 г. в Москве. Организатор мероприятия — ведущее деловое издание CNews.

Участники конференции обсудят важные и актуальные для СЭД/ECM-сообщества темы цифровизации бизнеса и импортозамещения, а также познакомятся с успешными кейсами внедрения систем этого класса.

Одним из ключевых спикеров конференции станет Светлана Сафонова, руководитель отдела внедрения СЭД TESSA, ГК «КОРТРОС». Светлана расскажет про мультиплатформенное решение TESSA, реализованное в рамках проекта для строительной компании федерального уровня ГК «КОРТРОС».

«Проект интересен тем, что в масштабах всей компании реализована работа в едином информационном пространстве через универсальный web-клиент TESSA. Сотрудники могут полноценно работать в системе с любых устройств без потери функционала. Платформа стала инструментом планирования достижения ключевых показателей компании — от формирования дорожных карт до постановки задач конкретным исполнителям, а также отслеживания динамики и результата исполнения», – отмечает Светлана Сафонова.

TESSA — это современная и мощная СЭД/ECM/BPM платформа нового поколения для создания высокопроизводительных решений по автоматизации документооборота и бизнес-процессов компаний из различных отраслей и сфер бизнеса. Платформа зарегистрирована в едином реестре российского ПО и успешно заменяет такие зарубежные решения, как Lotus, IBM и многие другие.

СЭД TESSA обладает объемным перечнем возможностей среди подобных систем электронного документооборота и позволяет настраивать расширения и дополнения на всех уровнях. Платформа разработана на базе технологий Open Source, совместима с альтернативными офисными приложениями (такими, как «Р7-офис», LibreOffice, AlterOffice и др.) и работает на российских операционных системах Linux, в том числе Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС», AlterOS.

На протяжении всего дня будет работать информационный стенд компании СИНТЕЛЛЕКТ, на котором можно узнать больше про возможности TESSA для решения самого широкого круга задач, пообщаться с разработчиками платформы и задать интересующие вопросы.

Приглашаем к участию в конференции!

Бесплатная регистрация на странице мероприятия.