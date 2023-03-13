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«Саратоворгсинтез» запустил корпоративную электронную площадку на базе B2B‑Center

ООО «Саратоворгсинтез» — нефтехимическое предприятие, производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия. Организация является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл».

Компания запустила на базе В2В‑Center корпоративную площадку для закупок материально-технических ресурсов и услуг. Брендированная электронная площадка позволяет получать выгодные предложения со всего рынка с помощью различных видов конкурсных процедур. Все закупки компании располагаются в едином пространстве с удобной аналитикой и настройками прав пользователей. Об этом CNews сообщили представители B2B‑Center.

На площадке проводится обзор ценовых предложений при закупках различных товаров и услуг для собственных нужд: приборы, анализаторы, химические препараты, реактивы и проч. На площадке уже были объявлены запросы предложений на общую сумму свыше 126 млн руб.

«Мы приняли решение о размещении части наших закупок на B2B‑Center, потому что стремимся расширить пул поставщиков. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с партнерами и развиваем различные программы поддержки цепочки поставок», — сказала Вера Гаврилина, начальник ОМТО «Саратоворгсинтез».

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