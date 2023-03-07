CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеомониторинга Камскому металлургическому комбинату

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Камскому металлургическому комбинату термостойкую систему видеонаблюдения, способную работать при температуре до 1600°С. Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Входящая в состав системы цифровая видеокамера защищена двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением, что позволяет аппаратуре непрерывно функционировать в условиях воздействия высоких температур. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом. В случае возникновения нештатной ситуации, например – отключение воды, подачи воздуха или питания, – включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны. Система передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение.

Система видеонаблюдения разработана и изготовлена НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику»).

«На промышленных производствах необходим круглосуточный контроль всех технологических процессов, в том числе проходящих при высоких температурах. Технические решения НИИПТ “Растр”, применяемые при создании систем видеонаблюдения, позволяют аппаратуре эффективно функционировать даже в экстремальных условиях эксплуатации. Помимо термостойкого оборудования, предприятие выпускает уникальные взрывозащищенные и радиационно-стойкие комплексы видеомониторинга», - сказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.

***

Камский металлургический комбинат (Набережные Челны) выпускает арматуру и стальную квадратную заготовку, применяющиеся при строительстве дорог и зданий. Производственные мощности завода составляют 500 тыс. тонн в год.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

Госкорпорация «Ростех» – российская промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Как происходит импортозамещение на рынке ИБ

«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще