Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о реализации комплексного проекта по внедрению цифровых технологий на городском общественном транспорте города Обнинска Калужской области. Компания оснастила городские автобусы интеллектуальными приборами и датчиками, которые позволяют сделать поездки в общественном транспорте безопасными и комфортными для горожан. Пассажиры получили возможности бесконтактно оплачивать проезд, ориентироваться по маршруту при помощи голосового и визуального информирования, а также новый уровень сервиса за счет системы контроля за состоянием автобуса и поведением водителя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для удобства пассажиров МТС оборудовала общественный транспорт Обнинска, включая автобусы большой вместимости МАЗы и НЕФАЗы, приборами для бесконтактной оплаты проезда — валидаторами, расположенными на поручнях в разных частях салона. В салонах всех умных машин установлены цифровые дисплеи и информационные текстовые табло, которые информируют об остановках, показывают дату, время, а также важные сообщения от специальных служб. На входах и выходах из автобусов организована система видеонаблюдения, которая позволяют водителям транспорта безопасно высаживать горожан на остановках и закрывать двери без риска для пассажиров, а также оперативно предотвращать чрезвычайные ситуации.

В городских автобусах запущены также цифровые сервисы для комфортных поездок пассажиров с ограниченными возможностями, в частности, действует голосовое оповещение о маршруте движения и остановках, а также озвучивается значимая социальная информация. Кроме того, в ряде автобусов марки НЕФАЗ обустроены крепления для инвалидной коляски с дополнительным поручнем и даже есть место для собаки-поводыря.

Помимо удобства пассажиров, внедрение умных технологий в городском автопарке призвано снизить количество ДТП с участием городского общественного транспорта. Установленные МТС тахографы и системы GPS ГЛОНАСС в режиме реального времени контролируют превышение скорости, местонахождение автобуса и точное следование маршруту. Система контроля состояния и поведения водителя позволяет исключить вредные привычки персонала, такие как курение или разговоры по мобильному телефону во время движения.

«На сегодняшний день мы оборудовали более 70 городских автобуса Обнинска умными датчиками и приборами. Такой комплексный подход, когда в цифровой системе слаженно работают сразу несколько приборов, позволяет добиться впечатляющих результатов в сфере нового уровня качества общественных перевозок. Все приборы изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Они надежны, понятны и просты в использовании, а их функционал можно расширять в зависимости от потребностей дорожной обстановки и пассажиров. Умные автобусы в Обнинске хороший пример того, как технологии могут служить на пользу человека. Уверена, горожане по достоинству оценят новое качество своего умного транспорта», — сказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

«Модернизация городского транспорта является одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти. За последний год за счет поддержки регионального бюджета, в Обнинске появились 92 новых автобуса. Чтобы сделать общественный транспорт еще более удобным для горожан, мы вместе с компанией МТС модернизировали автобусы при помощи инновационных технологий. Помимо комфорта для пассажиров, внедрение цифровых сервисов оказало позитивное влияние на экономическую составляющую окупаемости общественного транспорта Обнинска за счет введения прозрачной системы бесконтактных платежей и программы подсчета пассажиров, которая позволяет анализировать количество перевезенных человек и гармонично распределять нагрузку на конкретном маршруте», — отметила глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.