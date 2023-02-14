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Росбанк завершил миграцию на отечественную роботизированную платформу

Росбанк завершил миграцию своих цифровых сотрудников на отечественную роботизированную платформу. После трех лет развития программы роботизации банк располагает командой из 60 цифровых сотрудников, которые выполняют работу почти 200 штатных единиц. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Решение о миграции на отечественную платформу было принято Росбанком в ответ на первый пакет санкций, когда банку необходимо было найти быстрое и финансово эффективное решение. Миграция была завершена в ноябре 2022 г. и прошла успешно: банк достиг рентабельности инвестиций в размере 37% в 2022 г. и совокупной рентабельности инвестиций в размере 64% за период 2020-2022 гг.

Помимо процессов обслуживания клиентов, роботизированные сотрудники банка также выполняют ряд внутренних задач, таких как финансовый мониторинг, подготовка данных для принятия решений и обработка банковских выписок. В течение 2022 г. цифровые сотрудники банка обработали более 250 тыс. запросов от государственных органов и отправили клиентам более 15 тыс. отчетов и уведомлений.

Росбанк планирует продолжить развитие своих роботизированных сотрудников, включая пилотный проект по децентрализованной разработке, который позволит любому сотруднику банка создать собственного цифрового помощника. В банке уверены, что отечественная платформа обеспечит более гибкий подход к задачам и их выполнению.

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Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 80 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 12 тыс. активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных.

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