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Cloud4Y перенёс в облако инфраструктуру Cosmovisa

Cloud4Y перенёс в облако инфраструктуру Cosmovisa. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

Cosmovisa – это интеллектуальная платформа на службе безопасности цифровой жизни человека. Позволяет бесплатно и без предоплаты оформить заявление на оспаривание транзакций через банковскую процедуру чарджбека. Платформа обеспечивает безопасность покупок в интернет-магазинах.

Для внутренних вычислительных и других бизнес-процессов компании нужна производительная и стабильно работающая виртуальная инфраструктура. Компания искала подрядчика, способного предоставить нужный объём ресурсов с возможностью гибко менять параметры под разные задачи. Таким подрядчиком стал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y.

Провайдер в сжатые сроки предоставил по модели IaaS виртуальную инфраструктуру, производительность и функциональность которой соответствует потребностям Cosmovisa. Решения для клиентов предоставляется как на базе иностранного, так и отечественного ПО, включая решения импортозамещения, поэтому Cloud4Y смог быстро предложить оптимальную конфигурацию.

Все риски по оборудованию и каналам связи полностью лежат на Cloud4Y, что избавляет сервис Cosmovisa от головной боли и позволяет концентрироваться на оптимизации внутренних приложений и систем. Благодаря выделенным мощностям все сервисы Cosmovisa функционируют без перебоев.

Благодаря гарантированному и зафиксированному в договоре высокому уровню SLA сервис уверен в стабильной работе и высокой отказоустойчивости предлагаемых клиентам решений. В случае, если потребляемые мощности увеличиваются, облачные технологии Cloud4Y позволяют быстро и бесшовно масштабироваться для продолжения успешной работы. Более сложные вопросы быстро решаются с участием сотрудников технической поддержки провайдера.

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