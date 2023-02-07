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Минсоцполитики Свердловской области запустило виртуального помощника

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», Макрорегиональный филиал «Урал» «Ростелекома» и Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее – ГКУ СОН СО «ОМЦСП») в интересах Министерства социальной политики Свердловской области реализовали проект по запуску виртуального помощника для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

С 2011 г. на базе ГКУ СОН СО «ОМЦСП» работает Единый социальный телефон 8-800-300-8-100. На базе этой горячей линии гражданам Свердловской области предоставляются консультации социального характера.

В 2023 г. в рамках развития функциональных возможностей Единого социального телефона на официальном сайте информационной системы в тестовом режиме начал действовать виртуальный помощник.

На данном этапе система направлена на оперативное получение информации по социальным льготам и выплатам по следующим категориям: граждане с ограниченными возможностями (и члены их семей); ветераны труда Российской Федерации; ветераны труда Свердловской области; граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; граждане, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; граждане, награжденные знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»; граждане, награжденные знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Виртуальный помощник создан на базе платформы CraftTalk, интегрирован в сервисы Единого социального телефона и обучен на базе знаний и диалогах, которые ведутся операторами – специалистами ГКУ СОН СО «ОМЦСП». Информация по запросам населения предоставляется со ссылками на сайты ведомств, отвечающих за назначение льгот и выплат.

«Мы хорошо понимаем возрастающую роль цифровых технологий в предоставлении информационных сервисов населению. Именно поэтому первыми в области мы решили внедрить технологию виртуального помощника в социальной сфере», – сказал Семен Белкин, директор ГКУ СОН СО «ОМЦСП».

«Проект с центром был запущен на базе облачной платформы CraftTalk о SaaS-модели, которая существенно снижает CAPEX заказчика, а также кратно увеличивает возможность мгновенного масштабирования проекта под новые задачи», – отметил руководитель направления группы по продуктам и пресейлу Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Максим Борисевич.

«Заказчик воспользовался нашим модулем базы знаний и чат-ботом, который удачно сопрягает работу виртуального помощника с функционалом Единого социального телефона. Хочу отметить, что статистика, собираемая в базе знаний, позволяет гармонично развивать проект, подключая при необходимости новые наиболее востребованные темы обращений пользователей», – сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

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