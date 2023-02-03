Группа «Самолет» оборудовала школу системой управления климатом на основе ИИ

В ЖК «Большое Путилково», который строит группа «Самолет», недавно открылась современная школа, в которой впервые для образовательного учреждения в России использована система искусственного интеллекта «Дроид-энергоменеджер» и установлен «цифровой двойник» инженерных систем школы, который управляет всей энергосистемой здания. Об этом CNews сообщил представитель компании-застройщика.

Искусственный интеллект дроида контролирует климат и качество воздуха в здании школы, производит регулировку частоты вращения двигателей вентиляторов приточной и вытяжной системы и осуществляет проветривание помещений до достижения необходимого уровня СО 2 .

При проектировании и строительстве инженерных систем умной школы использовался «цифровой двойник» здания – модуль динамического математического моделирования, который позволил точно рассчитать будущие нагрузки школы. Теперь – после открытия школы – температура, уровень CO 2 , влажность, освещенность и потребляемая энергия контролируется ежеминутно благодаря работе более 300 датчиков.

«Научно доказано, что при пребывании в течение нескольких часов в помещении с концентрацией CO 2 выше 0,06-0,08% у школьников может расти утомляемость и снижаться концентрация внимания. Поэтому комфортный микроклимат здания, в том числе, температура и уровень углекислого газа, напрямую влияют на самочувствие и успеваемость. Кроме того, учащиеся смогут наблюдать за работой дроида и на практике узнавать о современных технологиях искусственного интеллекта, интернете вещей, энергоэффективности, зеленых технологиях. Наблюдение за работой системы осуществляется с помощью пользовательского веб-интерфейса системы», – сказал директор по проектированию социально-культурных объектов группы «Самолет» Михаил Никитин.

Новая трехэтажная школа площадью 15,9 тыс. кв. м на 1250 учеников была открыта в ЖК «Большое Путилково» 28 декабря 2022 г. После новогодних каникул в ней начались занятия для учеников младшего, среднего и старшего возрастов. Эта школа стала пилотным проектом для системы управления климатом образовательного учреждения с помощью искусственного интеллекта. В перспективе группа «Самолет» рассматривает возможность масштабирования удачного опыта в рамках будущих проектов.