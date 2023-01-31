Четыре отчета по одному заявлению на региональном портале госуслуг

В Московской области запущена комплексная услуга «Лесные отчеты». При подаче одного заявления на региональном портале можно сдать четыре вида отчетности. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья мы объединили четыре лесных отчета в одну комплексную услугу. Теперь при подаче единого заявления в онлайн-форме можно выбрать сразу несколько видов отчетности. Далее нужно заполнить необходимую информацию и отправить заявку. Это займет не более 10 минут», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Жители и организации Московской области, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов, должны регулярно подавать соответствующие отчеты.

Это необходимо, чтобы защитить леса от пожаров, загрязнения и обеспечить их устойчивое воспроизводство.

Комплексная услуга «Лесные отчеты» предоставляется бесплатно на региональном портале. В рамках услуги можно сдать следующие виды отчетов: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов.