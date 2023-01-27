Sitronics Group начала внедрять российскую ESMP платформу для эффективного управления бизнес-процессами клиентов

Sitronics Group стала официальным партнером «Ростелеком-ЦОД» по внедрению платформы ESMP. Решение обеспечит клиентам автоматизацию работы любых сервисных подразделений, обеспечивающих поддержку основного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-ЦОД».

Платформа включена в Единый реестр российского ПО. Решение находится на одном уровне с зарубежными ITSM-решениям и обеспечивает поддержку российских операционных систем. С помощью платформы Sitronics Group автоматизирует работу ИТ, HR, АХО, финблока, ИБ и других служб предприятия в формате единого окна с бесшовным встраиванием в существующую экосистему.

«Наш сервис зарекомендовал себя и используется сотнями тысяч пользователей различных российских предприятий. Для того, чтобы быть уверенными в успешном применении решения всеми пользователями платформы, мы заключаем соглашения только с надежными и проверенными ИТ-партнерами», — отметил директор по развитию и поддержке партнерской сети «Ростелеком-ЦОД» Вячеслав Хренов.

«Мы пополнили портфель импортозамещающих решений продуктом, который в сегодняшних реалиях наиболее востребован среди наших клиентов – все предприятия ищут новые подходы к автоматизации процессов и сервисов для повышения производительности и эффективности с сохранением высокого качества обслуживания. Это как раз и обеспечивает современная ESM-платформа. Функциональные преимущества продукта и наши компетенций во внедрении помогут многим российским организациям оперативно реализовать задачи по построению и автоматизации клиентских сервисов любой сложности», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.

Платформа ESMP (Enterprise Service Management Platform) включает в себя несколько модулей для создания сервисной экосистемы. В ее составе есть Service Manager – модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности, портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, конструктор Metrica для создания дашбордов и отчетов, преобразующий данные в понятную инфографику и аналитическую отчетность. Также предусмотрены модуль создания цифровых помощников – чат-бот Button и лингвистическая самообучающаяся нейросеть Lingvo для обработки почтовых заявок.

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«Ростелеком-ЦОД» - управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, ESM-платформы, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, DataLine, Ngenix, Tionix, ТЦИ, Ростелеком-ЦТ и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует полный спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ». Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III с общей емкостью 13,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками (крупнейшая в России точка обмена трафиком MSK-IX), телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов. «Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии CNews 2020).

Sitronics Group (входит в АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.