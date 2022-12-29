«Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер»

ИТ-компания «Крок» запланировала пилотирование «Машины баз данных Скала^р МБД.П» с новой операционной системой «Скейлер» корпоративного класса для заказчиков финансового сектора.

Уходящий 2022 г. был посвящён двум основным направлениям деятельности: поддержке в работоспособном состоянии существующей инфраструктуры заказчиков и поиску отечественных решений на замену продуктов ушедших зарубежных вендоров.

Одним из инфраструктурных решений, которое может служить альтернативой в финансовой отрасли, является «Машина баз данных Скала^р МБД.П» в специальном исполнении с новой операционной системой «Скейлер», в основе которой лежит открытая версия openScaler OS — доработанная версия китайского свободного дистрибутива openEuler от независимого российского сообщества разработчиков.

В рамках исследования рынка и поиска решений компания «Крок» запланировала пилотный проект с «Машиной баз данных Скала^р» с применением элементов технологий искусственного интеллекта.

Они позволяют предотвращать критические ситуации или попытки нарушения политик информационной безопасности, а в случае их появления — локализовать изначальный источник проблем. Это особенно актуально для больших систем, где время на выявление причин сбоев сократится в разы.

Функциональная специализация «Машин Скала^р» позволяет оптимизировать состав компонентов операционной системы, необходимых для работы поставляемого программного и аппаратного обеспечения, повышая за счёт этого надёжность, производительность и безопасность комплекса.

«Сегодня в реализации проектов enterprise-уровня стратегически важно разворачивать ИТ-инфраструктуры, собранные на базе российских технологий. Немногие отечественные компании могут предложить полноценную экосистему решений, тогда как продуктовая линейка «Скала^р» закрывает широкий спектр задач при построении высоконагруженных информационных систем высокой доступности. Программно-аппаратные комплексы «Скала^р» позволяют нам создавать современный ИТ-ландшафт и осуществлять миграцию с сохранением привычного функционала», – отметил Александр Сысоев, руководитель направления инфраструктурных решений ИТ-компании «Крок».