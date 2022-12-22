CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Softline Digital внедрит «Умные каски» на строительных площадках ОСТ

Softline Digital внедрит собственную интеллектуальную систему контроля промышленной безопасности и охраны труда «Умные каски» на площадках группы компаний «Объединение строителей Тулы» (ГК ОСТ). С помощью этой системы с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров компания сможет определять местоположения своих сотрудников в реальном времени, а также отслеживать их физическое состояние и соблюдение правил техники безопасности на строительных площадках своих объектов.

Для ОСТ повышение уровня безопасности во время проведения строительных работ является приоритетной задачей. В поисках решения, обеспечивающего контроль за соблюдением правил техники безопасности, компания ОСТ обратилась к Softline Digital. Команда цифровой лаборатории предложила программно-аппаратный комплекс собственной разработки «Умные каски» — его внедрение станет для клиента важным шагом на пути к нулевому травматизму и цифровизации бизнес-процессов.

«Для того, чтобы клиент детально познакомился с функционалом системы, было принято решение провести пилотный проект на одной из площадок компании, а именно — в жилом комплексе «Наши Баташи». «Умные каски» оснащены модулем позиционирования на базе GPS/Глонасс-трекеров, которые способны не только определять и контролировать местонахождение работника внутри и снаружи помещений, но также фиксировать наличие средства индивидуальной защиты на голове и производить измерения целого ряда параметров. Кроме того, система позволяет предупреждать о попадании сотрудников в опасные зоны и оповещать об этом диспетчера. Программное обеспечение фиксирует факты выхода из рабочей зоны и передает информацию в диспетчерскую. Далее система может проанализировать все статистические данные о времени активной работы каждого из сотрудников за определенный период. В процессе тестирования компания убедилась в высокой эффективности системы и запланировала внедрение «умных касок» силами Softline Digital на своих площадках», — сказал Олег Устинов, владелец продукта «Умные каски» в ГК Softline.

«В нашей компании особое внимание уделяется культуре безопасности сотрудников. С помощью инновационных устройств от Softline Digital мы планируем проводить оперативный мониторинг событий во время проведения работ, в том числе фиксировать передвижения строителей и контролировать ношение защитных головных уборов. Думаю, возможность отслеживать состояние работников в зонах повышенной опасности с помощью новых средств индивидуальной защиты — это огромный шаг вперед для организаций, которые на постоянной основе работают на технически сложных площадках. ОСТ выражает благодарность компании Softline Digital за разработку проекта, который поможет обеспечить безопасность труда и благополучие работников на всех строительных площадках нашей компании», — отметил Никита Кащеев, коммерческий директор ГК ОСТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще