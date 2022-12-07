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«Росэлектроника» модернизирует электротранспортную инфраструктуру Барнаула

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставит оборудование для автоматизации системы энергоснабжения электротранспортной инфраструктуры Барнаула. Аппаратура повысит энергоэффективность городского электротранспорта, оптимизирует нагрузки контактной сети и продлит срок службы энергетического оборудования.

До конца года город получит 13 комплексов для дистанционного автоматизированного управления оборудованием трамвайных подстанций. Каждое изделие позволяет с центрального диспетчерского пульта регулировать работу технологического оборудования до 32 контролируемых пунктов. Комплекс выполняет сбор данных телесигнализации и телеизмерений с тяговых подстанций, а также обеспечивает телеуправление автоматикой подстанций и устройствами защиты контактной сети.

В качестве канала связи комплекс может использовать волоконно-оптическую сеть, ADSL, высокоскоростные радиолинии WIMAX, любые каналы, поддерживающие стек протоколов TCP/IP, а также симплексные каналы в УКВ-диапазоне.

Кроме основной функции, в системе предусмотрено решение задач энергосбережения путем организации технического учета электроэнергии и контроля графика нагрузки.

В составе «Росэлектроники» разработку и производство оборудования ведет Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток».

«Трамвай – самый безопасный и экологичный вид общественного транспорта, и модернизация существующей трамвайной инфраструктуры – необходимое решение для развития городской среды. Наши комплексы имеют модульное исполнение, что позволяет заказчику выбрать оптимальный функционал и дает возможность оперативно расширить его при изменении состава оборудования на тяговой подстанции. Решение полностью адаптировано к требованиям энергослужб трамвайно-троллейбусных предприятий и совместимо как с новым оборудованием тяговых подстанций, так и с аппаратурой предыдущих поколений», – сказал генеральный директор БСКБ «Восток» Алексей Никитин.

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