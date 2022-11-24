«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»

Москва: Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» запустила проект по автоматизации бизнес-функций ООО «Спортивные лотереи», являющегося оператором лотерей, проводимых на основании распоряжения Правительства России от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотерей: Министерство финансов Российской Федерации. Специалистам компаний «Т1 консалтинг» и «Национальная лотерея» удалось с нуля разработать отказоустойчивую высоконагруженную цифровую платформу для проведения тиражей и розыгрышей, а также для работы с клиентами и продуктами. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

К работе над проектом «Т1 консалтинг» и «Национальная лотерея» приступили в сентябре 2021 г. Уже через 2,5 месяца был запущен и протестирован MVP платформы, после чего продажи лотерейных билетов и выплаты выигрышей были запущены по всей стране. В октябре 2022 г. в прямом эфире Первого канала стартовал розыгрыш лотереи «Мечталлион», техническую поддержку проекту также оказывали специалисты компании.

Совместная команда из сотни разработчиков создала для «Национальной лотереи» сайт и мобильное приложение, внедрила продукты «1С», обеспечила промышленную интеграцию платформы с более чем 40 онлайн- и офлайн-партнерами, в том числе с «Почтой России», «Магнитом», «Дикси», «Красное&белое», Wildberries, «Детским миром», сетью терминалов «Элекснет». Также прошла интеграция с аппаратными генераторами случайных чисел и лототронами. Для идентификации пользователей перед получением крупных выигрышей решение интегрировали с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Федеральной налоговой службой. В процессе работы используется открытый технологический стек — Java, Spring, React, Kubernetes, что позволило создать продукт высокого качества.

Количество уникальных пользователей платформы в кратчайшие сроки достигло миллионов человек и продолжает расти. Розыгрыши на платформе проводятся каждые три-пять минут, тиражи разыгрываются в прямом эфире, а расчеты выигрышей и победителей занимают доли секунды.

Продажи лотерейных билетов «Национальной лотереи» осуществляются более чем в 70 тыс. оффлайн-точек по всей России, а также в онлайн-каналах. В зависимости от места покупки, выигрыш можно получить в том числе в отделениях «Почты России», в Wildberries, на свой кошелек на сайте платформы. Впервые в России реализована возможность моментальной проверки лотерейного билета по номеру телефона и получения выигрыша в банкоматах.

Цель проекта «Национальная лотерея» — обеспечить продажи лотерейных билетов и онлайн-выплаты по лотерейным продуктам для 20 млн человек — высоконагруженная система уже позволяет обрабатывать свыше 1000 транзакций в секунду.

«За первые 2,5 месяца работы нам удалось с нуля разработать систему, позволяющую автоматизировать функции оператора лотерей, обеспечить старт продаж и последующие выплаты по лотерейным продуктам через сайт и мобильное приложение. Выполнение подобного объема работ за столь короткий промежуток времени стало возможным благодаря четкому техническому заданию, полученному от заказчика, слаженной работе, профессионализму совместной ИТ-команды компаний и оперативной проработке сложностей, возникающих на пути», — отметил Анатолий Савчук, руководитель практики программных и интеграционных решений «Т1 консалтинг».

«В процессе создания и запуска платформы было крайне важно, чтобы наша команда учла требования всех стейкхолдеров компании, пожелания по интеграции системы с партнерами, скорости и качеству продукта, а также обеспечила возможность получения выигрышей в банкоматах и отделениях “Почты России”. Сейчас проект ведется в гибридном agile-waterfall формате с часто меняющимся бэклогом, однако специалисты “Т1 консалтинг” готовы адаптироваться под изменения и четко понимают бизнес-цели проекта», — сказал Дмитрий Чудинов, CIO «Национальная лотерея».

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Лотереи под брендом «Национальная лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства России от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов России. Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи». Деятельность ООО «Спортивные лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Государственные лотереи России проводятся в целях финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса.

«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков «Т1 консалтинг» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.