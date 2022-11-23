«Всеиструменты.ру» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеиструменты.ру» размещает корпоративные информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«“Всеиструменты.ру” одна из компаний, которая цифровизировала свои внутренние операционные, производственные и логистические процессы. Такой уровень автоматизации требует высоконадежной и производительной ИТ-инфраструктуры, которая бесшовно интегрирует в единую экосистему on-premise решения и облачные сервисы, обеспечивающие масштабируемость вычислительных мощностей. Сервис-провайдер M1Cloud предложил компании “ Всеиструменты.ру” производительное и безопасное облачное решение, архитектура которого была создана специально под задачи заказчика», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию Stack Group и M1Cloud.

«Мы используем высоконагруженные ИТ-системы для обеспечения бесперебойной работы бизнеса, облачные технологии позволяют повышать производительность в периоды пиковых нагрузок и обеспечивать доступность внутренних систем, что в результате позволяет нам точечно и четко удовлетворять запросы наших клиентов, а также предлагать сервис самого высокого уровня во всех регионах присутствия», - отметил технический директор «Всеиструменты.ру» Алексей Шкирмановский.

***

Сервис-провайдер M1Cloud является технологическим партнером для своих заказчиков, используя персональный подход к запросам бизнеса и предлагая доступные и безопасные облачные решения и круглосуточную техническую поддержку.

Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (CNews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: ёмкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2021 г. составил 58%.

«Всеинструменты.ру» — онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Компания основана в 2006 г. В настоящее время ежемесячный трафик сайта «Всеинструменты.ру» превышает 30 млн посещений. Ассортимент насчитывает более 1 млн единиц товаров, доступных для продажи.