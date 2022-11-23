Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

В типографии Color Pack, Грузия, внедрена система автоматизации «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Выполнено нормирование всех производственных операций в допечатной, печатной и послепечатной обработке. Организовано оперативное планирование и диспетчеризация производства. Обеспечен оперативный учет собственного и давальческого сырья на складе. Калькуляция заказов ускорилась на 30%, усилен контроль за их исполнением. Обеспечена 100% безубыточность продаж. Общая рентабельность типографии выросла на 15%. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Ранее для расчета, оформления и сопровождения заказов в типографии использовались электронные таблицы, самописные программы и бумажные документы. Не было централизовано хранение информации о заказах и клиентах, нередко возникали ошибки при планировании производства и продаж. Чтобы учесть стоимость сырья и расходных материалов в себестоимости заказа, приходилось переносить данные из одной базы данных в другую, возникали ошибки, было практически невозможно оперативно оценить предварительную стоимость заказа, его рентабельность и прибыльность.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы улучшить планирование производства, организовать точный учет на складе, обеспечила быструю и правильную калькуляцию заказов, помогла усилить контроль за всеми этапами выпуска продукции.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стала компания «Армекс».

Проект был выполнен за 11 месяцев. За это время все операции цифровой, флексографской и офсетной печати, а также допечатной и послепечатной обработки – это порядка ста операций – были нормированы по времени и стоимости. В системе созданы шаблоны для расчетов самых востребованных типов продукции, а также персональные печатные формы технологических карт с учетом национальной специфики и производства. Автоматизирована работа склада, настроена и сразу стала активно использоваться система диспетчеризации на производстве. Управленческие отчеты настроены и адаптированы под национальную и отраслевую специфику.

Ключевые итоги проекта

Нормирование технологических операций позволило значительно, на 30%, ускорить расчет заказов, ошибки на стадии предварительной оценки стоимости теперь практически исключены. Коммерческий отдел при стандартной пятидневной рабочей неделе обеспечивает круглосуточную загрузку типографии. Больше не требуется оставлять на производстве дежурного менеджера или беспокоиться о том, что в процессе производства возникнут срочные вопросы по текущим заказам. Работа офиса и производства стала упорядоченной и планомерной. Автоматизация расчетов не только сэкономила время, но и освободила персонал некоммерческих служб от излишней нагрузки, что позволило оптимизировать штат бухгалтеров. Раньше в расчете заказа прямо или косвенно принимали участие до пяти сотрудников: помимо менеджера это могли быть технолог, бухгалтер, работник склада, коммерческий директор. Нужно было согласовать наличие и стоимость материалов, время печати, цену для клиента и т. д. Сейчас в этом процессе занят только менеджер и иногда его непосредственный руководитель. Это ощутимо экономит время и ресурсы и не отвлекает сотрудников от прямых обязанностей.

Полностью автоматизирован складской учет собственного и давальческого сырья. Состояние склада отражается в системе в режиме реального времени, что очень важно в условиях оперативной печати. Когда начинается сезон виноделия, клиенты размещают заказы на печать этикетки и упаковки с условием «забрать завтра». Без идеального учета на складе определить выполнимость заказа невозможно. Теперь менеджеры сразу видят, могут они взять заказ или нет. Предприятие выполняет заказы в полном объеме и в срок, доверие клиентов к компании повысилось.

После оприходования материалов с указанием закупочных цен в системе формируется внутренняя себестоимость материалов. На ее основе и с учетом нормирования рассчитывается плановая себестоимость заказа. В результате еще на этапе переговоров с клиентами менеджеры видят плановую себестоимость каждого заказа и учитывают ее при формировании конечной цены для покупателя. Это помогает добиваться 100% безубыточности продаж и гибко управлять ценовой политикой. Цены на услуги всегда актуальны, конкурентоспособность типографии значительно выросла.

В системе оперативно формируются отчеты, позволяющие получать детализированную информацию о работе всех подразделений предприятия – отчеты о себестоимости выпуска продукции, выполнении заказов, об операциях планирования и т. д. Все они адаптированы под национальную и отраслевую специфику. В отчете руководителя отображаются все основные показатели работы (прежде всего, план продаж и выполнение заказов), необходимые для оценки эффективности менеджеров и производства. Руководство всегда знает, на какой стадии находится выполнение того или иного заказа, нет ли внеплановой остановки или отклонений от запланированных показателей. Это позволяет оперативно контролировать работу и не допустить нарушения сроков производства и смещения графика печати. В итоге уже в первые месяцы после завершения проекта рентабельность типографии выросла на 15%.

Инга Тутберидзе, глава ERP департамента Color Pack: «Для компании исключительно удобным является то, что в системе “1С:УНФ 8. Полиграфия 2” есть защита от неправильной работы. Например, если менеджер ошибся с расстоянием между ручьями при расчете заказа на этикетку – система не даст оформить такой заказ и укажет на ошибку. Еще один важный результат – оперативный расчет предварительной стоимости заказа. Сразу понятно, во что он нам обходится, и дальше можно смело работать. И очень хочу поблагодарить весь коллектив “Армекса” за их профессионализм, у меня такое чувство, что вся компания заботится о том, чтобы мне было хорошо и комфортно работать».

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Центр разработки «1С» «Армекс» работает в области интернет-технологий и автоматизации предприятий с 1999 г. Основное направление деятельности – автоматизация полиграфических предприятий на платформе «1С:Предприятие 8». «Армекс» является разработчиком отраслевых решений: «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» и «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ» – для автоматизации малых, средних и крупных типографий и компаний, занятых в производстве упаковки и этикетки, «1С:Издательство 8» – для автоматизации издательств, «1С:Фотоуслуги» – для рынка фотоуслуг. Перечисленные выше решения выпущены совместно с фирмой «1С». «Армекс: Сайт типографии» – готовое решение для сайта типографии с интегрированным калькулятором полиграфической продукции.