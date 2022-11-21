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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» пройдет при поддержке «Ланит»

24 ноября 2022 г. в Москве состоится конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом». «Ланит» выступит генеральным партнером мероприятия.

Распространение удаленного формата работы стало мощным стимулом к развитию рынка систем электронного документооборота. Бизнес активизировал процесс перехода на электронный документооборот как во внутренней деятельности, так и во взаимоотношениях с партнерами. Положительную роль в этом сыграло и совершенствование законодательства.

Спикеры конференции обсудят актуальные тенденции российского рынка ЭДО, технологии, возможности и преимущества перехода на безбумажный документооборот, практический опыт внедрения СЭД в компаниях, вопросы их интеграции с другими ИТ-системами и обеспечения ИБ при электронном документообороте.

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24 ноября 2022 года в Москве состоится конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом»

Директор департамента систем управления документами «Ланит» Михаил Данилов выступит с докладом «LDM – новый уровень управления цифровым контентом». Михаил расскажет о ключевых вызовах и перспективах рынка ECM/CSP, а также о возможностях новой платформы управления цифровым контентом Lanit Document Management (LDM).

Подробная информация о мероприятии – на странице конференции.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек. Рейтинговым агентством RAEX «Ланит» признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в топ-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.

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