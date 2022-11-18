Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry

Совместимость подтверждена по итогам испытаний, которые провели инженеры компаний «Флант» и Luntry. Теперь пользователи Deckhouse могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и QA-инженеры могут видеть полную картину происходящего в кластере.

Решение покрывает весь процесс разработки и эксплуатации в контейнерных средах, включая такие функции, как сканирование безопасности образов и Kubernetes-ресурсов, runtime-защита, защита сети и анализ RBAC. Начиная со встраивания в CI/CD-систему, Luntry позволяет анализировать безопасность образов на основе открытых источников. Анализ безопасности также можно проводить и в полностью закрытом контуре.

Luntry представляет собой набор контейнеров, которые запускаются поверх Deckhouse. ПО управляется через веб-интерфейс и не требует от пользователя глубоких знаний Kubernetes.

Для чего можно использовать Luntry в составе Deckhouse: усиливать общую защиту Kubernetes-кластеров; находить первопричины инцидентов: атаки, аномалии, некорректные конфигурации и код; выстраивать процессы DevSecOps; помогать SOC (security operations center); передавать ИБ-функции DevOps-инженерам, системным администраторам и разработчикам; внедрять подход Zero Trust («нулевое доверие»).

Одно из важных преимуществ Luntry — ограниченный доступ к инфраструктуре. Например, доступ к тому же API Kubernetes открыт только на чтение. То есть через Luntry в Kubernetes невозможно ничего сломать.

Дмитрий Евдокимов, технический директор Luntry: «Kubernetes — комплексное решение, которое состоит из множества компонентов. Используя стандартные средства Kubernetes, невозможно точно знать, что там происходит, правильно и безопасно ли все настроено, нет ли в кластере вредоносной активности. Luntry как раз предоставляет такую возможность — теперь и пользователям платформы Deckhouse».

Артем Кожокин, директор по развитию Kubernetes-платформы Deckhouse: «Среди наших клиентов немало компаний с повышенными требованиями к безопасности Kubernetes-кластеров. Сейчас в Deckhouse реализованы основные средства защиты, но этого не всегда бывает достаточно. С помощью Luntry мы можем предлагать гораздо более широкий набор ИБ-функций и закрывать почти все потребности SOC и DevSecOps в части безопасности контейнеров. Дополнительный плюс Luntry в том, что работать с ним могут ИБ-специалисты, которые знакомы с Kubernetes лишь на верхнем уровне. И наоборот: с помощью Luntry ИБ-задачи могут решать инженеры и разработчики».

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Deckhouse — разработка компании «Флант», платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Deckhouse включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.