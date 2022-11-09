MyQRcards выпустил прозрачные и металлические NFC карты-визитки

Российский разработчик электронных визиток MyQRcards представил коллекцию бесконечных NFC-карт из прозрачного пластика и металла. Цифровые визитки в новом исполнении впервые серийно выпущены на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители MyQRcards.

Работа карт базируется на программном обеспечении, разработанном специалистами компании. При первом считывании создается электронная визитка пользователя в виде персональной интернет-страницы (web-сайта), адаптированной для показа на смартфоне. Чтобы поделиться такой визиткой, достаточно приложить NFC-карту к телефону или считать камерой нанесенный на нее специальный QR-код. Визитка моментально откроется на экране. В один клик ее можно сохранять в контакты вместе с фото, соцсетями и информацией о компании. На смартфон ничего устанавливать не нужно. При желании можно использовать бесплатное мобильное приложение MyQRcards — в нем появляется виртуальная копия NFC-визитки. Через приложение можно делиться контактом на расстоянии (в мессенджерах, СМС или email) либо при встрече, когда карты нет под рукой. Также оно предназначено для редактирования данных визитки и создания дополнительных электронных карточек.

NFC-карта является физическим носителем электронной визитки. В ней используется технология беспроводной передачи данных на расстоянии около 1 см, которая применяется в бесконтактных платежах Apple Pay и Android Pay. NFC-карты могут быть выполнены как из обычного пластика, так и из более дорогих и оригинальных материалов.

MyQRcards выпускают карты с NFC-чипом из ценных пород дерева (африканский орех), бамбука, пластика и даже из нержавеющей стали. Визитками нового поколения в компании считают NFC-карты из прозрачного пластика, а также металлические. В первом случае в пластиковую визитку добавлена прозрачная секция, что придает карте современный и технологичный вид. По данным компании, такие карты с чипом и полноразмерной антенной серийно еще никто в мире не выпускает. Во втором – изделие выполнено из металла и заявлено как премиальное. Матовое покрытие препятствует появлению отпечатков пальцев, кант карты – полированная алмазным диском сталь, вес снижен на 20% по сравнению с картами первого поколения и составляет менее 20 граммов, скорость чтения увеличена на 50% за счет более скоростного NFC-чипа ntag216, а зона считывания сигнала NFC увеличена более чем в два раза.

Максим Клемешов, руководитель проекта ServiceAdviser: «Я часто знакомлюсь с партнерами и клиентами на профильных форумах и конференциях. На таких встречах сложно продиктовать свой телефон, email, адрес сайта или ник в соцсети, а бумажные визитки склонны заканчиваться в самый неподходящий момент. Куда проще и надежнее поделиться контактом, поднеся NFC-карту к смартфону собеседника или передать ее из мобильного приложения. Помимо удобства, это еще и вопрос репутации, особенно для компаний, которые стремятся быть digital».

«Электронную визитку невозможно потерять или забыть, и она не закончится в самый разгар мероприятия, так как делиться ею можно неограниченное число раз, – отметил CEO MyQRcards Андрей Балякин. – Использовать такую визитку можно не только для передачи своего контакта, но и для сбора лидов (получение в обмен обратной контактной информации пользователя через свою электронную карту). Кроме традиционных имени, должности и номера телефона, в цифровую визитку можно добавить фотографии, слайды презентации, ссылки на каталог продукции или на оплату услуг, личные соцсети, данные о компании и соцсетях организации».

ООО «Смарт-сервис» — российский разработчик программного обеспечения. Основные продукты компании: FSM-платформа управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов HubEx и облачное решение для создания электронных визиток MyQRcards. Платформа MyQRcards запущена в 2020 г. Электронные визитки MyQRcards используют более 300 крупных корпоративных клиентов.