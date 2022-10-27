«Ростелеком» в Челябинской области предоставил виртуальный ЦОД и организовал облачный Wi-Fi для группы «Магнезит»

«Ростелеком» в Челябинской области развернул услуги виртуального центра обработки данных (ВЦОД) для производителя огнеупоров − группы «Магнезит». Провайдер предоставил в аренду свои облачные вычислительные мощности, а также организовал для сотрудников «Магнезита» облачный Wi-Fi.

При этом заказчику предоставлена возможность беспроводного выхода в интернет с помощью сервиса авторизации на облачной платформе Wi-Fi 2.0. А для оперативного мониторинга удаленных площадок и хранения больших объемов видеоданных группы работники «Ростелекома» развернули виртуальный сервер, который позволяет в круглосуточном режиме контролировать производственные процессы предприятия.

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелеком», сказал: «”Виртуальный ЦОД” позволяет развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов. Благодаря этому повышается скорость решения бизнес-задач любой сложности. Надежная инфраструктура ВЦОД востребована как у небольших компаний, так и у госкорпораций. Услугой чаще всего пользуются предприятия промышленности, торговли, финансов, IT, медицины, телекоммуникаций, транспорта и логистики».

В рамках услуги «Виртуальный ЦОД» заказчику подключен сервис IaaS (Infrastructure as a service — инфраструктура как сервис). Благодаря этому решению компания может самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также пользоваться виртуальными вычислительными ресурсами.

Василий Верзаков, заместитель генерального директора группы «Магнезит», сказал: «Услуга “Виртуальный ЦОД” существенно высвобождает собственные инфраструктурные мощности предприятия, а также позволяет экономить средства на приобретение, обновление и содержание серверного оборудования. “Ростелеком” осуществляет круглосуточную техподдержку сервиса, а также дополнительно предоставляет мониторинг состояния виртуальных машин и резервное копирование данных».

Облачная инфраструктура ВЦОДа соответствует самым высоким требованиям физической и информационной безопасности, а также надежности хранения и обработки данных, утверждают в «Ростелекоме».