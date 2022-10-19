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Российский робот приступил к работе в университете Кувейта

Российский сервисный робот «Промобот», созданный одноименной пермской компанией, начал работу в Австралийском университете Кувейта, в городе Мубарак аль-Абдулла аль-Джабер. По задумке руководства университета, робот должен встречать и приветствовать сотрудников, студентов и абитуриентов, а также поднимать им настроение. «Промобот» может общаться на английском и арабском языках. По словам разработчиков, российский дроид — единственный в мире сервисный робот, который говорит по-арабски. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Кроме перечисленных функций, «Промобот» также может поддерживать диалог, отвечать на вопросы, а также проинформировать сотрудников, студентов и абитуриентов об анти-ковидных мерах и нововведениях организации. Робот передвигается между объектами холла ВУЗа с помощью специальных датчиков: они позволяют роботу «видеть» любые препятствия и спокойно объезжать их.

«Для компании Promobot это знаковый проект, поскольку он готовился с нашими зарубежными партнерами на протяжении длительного периода, когда кампус университета еще не начал работать, — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. — Представители ВУЗа рассматривали множество вариантов подобных роботов, но сделали выбор именно в пользу российской модели. Наш робот хорошо говорит по-арабски, может интегрироваться со сторонними системами и сервисами, имеет самый высокий показатель распознавания речи. Но самое главное — он более доступен по цене в сравнении с конкурентами, так как весь цикл производство сосредоточен в России, а не в разных странах, как у конкурентов».

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«Промобот»

Чтобы робот эффективно выполнял обязанности, создатели робота, совместно с локальным интегратором компанией Kiran Smart, разработали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц. Это позволяет роботу дать правильные рекомендации, рассказать последние новости корпорации, а также приветствовать руководителей по имени.

Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре мира Дубай-молл, клиниках, банках, школах и полицейских участках

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в «Сбере», Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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