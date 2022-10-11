RIIVA – кибер-помощник для ресторанов

RIIVA – новый ИТ-сервис, который расширяет цифровую экосистему ресторана и добавляет новые возможности для всех сотрудников. Причем для каждого лично. Они получают недостижимую ранее информированность и эффективность, а гости ресторана получают лучший сервис. Базовый функционал системы строится на решении проблем из десятков проблемных интервью с сотрудниками общепита всех уровней. Теперь никаких незамеченных гостей на веранде, забытого на кухне супа и «однозвездочных» отзывов.

Как работает RIIVA

Система устанавливается в ресторане и собирает и данные из нескольких источников – системы автоматизации IIKO, видеоаналитики и интерфейсов для гостей. Данные анализируются и предоставляются сотрудникам в реальном времени и в удобном формате.

RIIVA для гостей

Гостям не нужно теперь ждать или искать официанта. Индивидуальный QR код для каждого столика открывает доступ в веб интерфейс для посетителя и позволяет гостям отправлять самые популярные запросы персоналу, оставлять чаевые и отзывы.

RIIVA для официантов

Система оповещает официантов с помощью голосовых уведомлений. Они поступают сразу после наступления важного события. Занятые руки или временное отсутствие в зале не мешают быть в курсе всего происходящего. Сервис работает и настраивается через мобильное приложение.

Кроме того, для официантов организован голосовой чат – общее информационное пространство для адресных коммуникаций сотрудников. Этот инструмент повышает эффективность командной работы и отзывчивость на запросы гостей.

RIIVA для управленцев

Для административного персонала доступен Telegram-бот с журналом событий по столикам, системе и обслуживанию. Позволяет вести мониторинг ситуации в ресторане и коммуникации с персоналом через единый интерфейс.

Управляющие и владельцы используют расширенную аналитику в личном кабинете: интегральные и личные метрики эффективности работы обслуживающего персонала; реальное количество обслуженных гостей и столиков; эпизоды нарушения регламента обслуживающим персоналом.