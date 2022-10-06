«Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast

В «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ) завершено внедрение системы GoodsForecast для прогнозирования спроса и планирования продаж, которая станет первым модулем комплекса решений для интегрированного бизнес-планирования на предприятии. Об этом CNews сообщили представители GoodsForecast. Благодаря внедрению системы СТГ может более точно оценивать конечный спрос на свою продукцию и при составлении производственных планов ориентироваться на реальный объем потребления, а не только на историю заявок, поступающих от торговых сетей и центров дистрибуции.

Математические модели, лежащие в основе системы, позволяют прогнозировать спрос и объем продаж, принимая во внимание прошлые периоды, тенденции, сезонность, информацию по складам дистрибуторов и адресам поставки. В расчетах учитываются SKU и объемы упаковки. Горизонт планирования составляет 18 месяцев, таким образом, система позволяет СТГ ежемесячно строить скользящий план на следующие полтора года.

Проект внедрения шел около года. За это время было подготовлено и согласовано техническое задание, проведено развертывание системы, разработка и настройка моделей, сбор и подготовка данных, пройдена опытная эксплуатация. В результате минувшей весной система прогнозирования была запущена в промышленную эксплуатацию. Основной сложностью и самым трудоемким этапом внедрения была подготовка данных для анализа.

Предварительно, перед анализом данных и настройкой математических моделей, с СТГ были зафиксированы и согласованы ключевые, наиболее важные для бизнеса показатели точности прогнозирования. В ходе настройки было проведено несколько десятков экспериментов, которые осложнялись большим объемом данных: более 500 товарных позиций, более 2200 клиентов и т.д. По итогам проведенных экспериментов было выбрано семь различных моделей, отражающих динамику ключевых товарных и брендовых групп СТГ. Выбранные модели показывали наилучшие результаты по ранее согласованным показателям точности.

Далее будет внедрено еще три блока для автоматизации управления цепями поставок, управления товарными запасами на складах дистрибуторов и планирования производства.

«Внедрение новой системы обозначает старт реализации внушительного пула работ и изменений, которые в конечном итоге помогут более точно составлять производственные планы с учетом множества факторов. Это позволит не только более точно соответствовать запросам наших клиентов, но и внесет свой положительный вклад в экологию, благодаря более рациональному использованию производственных ресурсов», — отметил Павел Пименов, ведущий аналитик по прогнозированию спроса «Сыктывкар тиссью груп».

«Мы начали работать с "Сыктывкар тиссью груп" еще в 2020 г., когда проводили на их предприятии небольшой консалтинговый проект. По итогам аудита мы дали свои рекомендации, и руководство предприятия сочло их практичными и рабочими и решило реализовать с нами также проект по внедрению инструментов. Для нас это показатель доверия клиентов и верного вектора нашего собственного развития, когда мы способны в рамках единого плана работ провести реинжиниринг бизнес-процессов и поддержать его технологическими решениями», — комментирует Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast.

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«Сыктывкар тиссью групп» (СТГ) — промышленное предприятие, специализирующееся на производстве бумажной санитарно-гигиенической продукции («тиссью»): товарной бумаги-основы, изделий под собственным брендом Veiro (продукция «для дома») и Veiro Professional (продукция «вне дома»), а также товаров под частными торговыми марками ритейлеров. Компания создана в 2005 г.. На сегодняшний день компания «Сыктывкар тиссью груп» представлена двумя производственными площадками: в г.Сыктывкар (Республике Коми); в п.Семибратово (Ростовский район Ярославской области).

GoodsForecast — российский вендор инновационных систем на базе машинного обучения и ИИ — входит в группу компаний «Форексис», основанную командой математиков из МГУ и вычислительного центра РАН. Компания была включена в топ-3 мирового рейтинга по точности прогнозирования М5 Forecasting Competition. Среди клиентов — крупнейшие российские компании из сектора FMCG, ритейла и промышленности. Резидент Сколково с 2013 года.