CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Внедрения
|

Компания Just IT запустила новое бизнес-направление на платформе ITSM 365

Компания Just IT, специализирующаяся на консалтинге, разработке и интеграции цифровых решений, внедрила систему ITSM 365 для запуска нового направления бизнеса по поставкам ИТ-оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании Naumen. Решение обеспечило учет ИТ-активов и омниканальный клиентский сервис. Ежемесячно на платформе обрабатывается более 4 тыс. заявок.

Корпоративная культура компании Just IT предполагает распределенные команды и возможность самостоятельно выбирать задачи. Помимо этого в проектах организации часто работают подрядчики. Внедрение платформы ITSM 365 позволило компании централизованно контролировать как процесс реализации проектов, так и загрузку и эффективность исполнителей. В ИТ-системе на сегодняшний день работает 12 команд технических специалистов и больше 150 сотрудников и партнеров. Благодаря подходу менеджеры Just IT экономят 10–15% рабочего времени только на авторизации: раньше специалисты были вынуждены входить в семь и более информационных систем подрядчиков.

Платформа стала единой средой для обработки пользовательских обращений, поскольку собирает запросы из различных каналов. В частности, ITSM 365 интегрирована с Telegram: обращения из мессенджера передаются в ИТ-систему, где им назначается исполнитель. Система позволяет разграничивать взаимодействие с клиентами и партнерами. Например, все ответные письма отправляются по умолчанию с того адреса, на который поступил запрос.

Для руководителей на платформе доступны инструменты аналитики сервисных процессов: отчеты о времени реакции на входящие обращения, сроках выполнения, оценках пользователей и прочие. Также функциональные возможности в виде канбан-досок и других инструментов для управления проектными задачами позволяют использовать систему в проектном менеджменте.

Решение содержит базу знаний с обучающими материалами и инструкциями по настройке процессов в ITSM 365, а также справочники и инструменты для учета ИТ-активов.

«ITSM 365 соответствует ценностям нашей компании. С одной стороны облачная локализация и гибкое формирование команд предоставляют специалистам возможность работать где угодно и оставаться в едином информационном поле с коллегами и партнерами, с другой — автоматизация всех процессов, учет трудозатрат и глубокая аналитика обеспечивают высокое качество услуг», — отметил Максим Лемешко, эксперт компании Just IT.

«Важным итогом внедрения системы стала полная прозрачность сервиса Just IT для специалистов и менеджеров компании, ее клиентов и партнеров. В любой момент можно изучить необходимую информацию о трудозатратах специалистов, качестве обслуживания, получить обратную связь по интересующим вопросам», — рассказал Андрей Фитисов, директор по развитию ITSM 365.

В планах компании миграция всех команд Just IT и партнеров на платформу ITSM 365. По подсчетам организации, отказ от разрозненных решений позволит более чем в два раза снизить затраты на обслуживание клиентов.

***

Группа компаний Naumenроссийский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

Just IT на рынке с 2014 г.. Компания специализируется на консалтинге, технической поддержке и аутсорсинге ИТ-инфраструктуры; разработке, интеграции и сопровождении цифровых решений любой сложности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей

ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех

Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP

Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября