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ITPS создали новый модуль для программного комплекса «Синапс»

Разработчики ITPS создали модуль адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс», сообщили CNews представители ITPS. Группа компаний ITPS получила свидетельство о государственной регистрации модуля адаптации моделей-компонент для программного комплекса «Синапс». Новая разработка существенно расширяет возможности работы с интегрированными моделями нефтегазовых месторождений, обеспечивая автоматизацию ряда трудоемких процессов.

Работая в связке с модулями создания, настройки и актуализации моделей, модуль адаптации позволяет быстрее наполнять модели-компоненты промысловыми данными, которые непрерывно поставляются с месторождения: геофизические данные, информация о технологических режимах работы скважин, результаты измерений и исследований, проводимых на фонде.

Программный комплекс «Синапс» является модулем российской платформы AVIST Oil&Gas (оба решения созданы группой компаний ITPS), используемой для управления добычей от потенциала с применением технологии интегрированного геолого-технологического моделирования.

По словам разработчиков, данные инструменты оптимально сочетаются с различным специализированным ПО для интегрированного моделирования от ведущих вендоров. В настоящее время СИНАПС используется во многих проектах ITPS по созданию и эксплуатации интегрированных моделей и цифровых двойников месторождений.

«В своей повседневной деятельности мы моделируем сотни объектов крупнейших месторождений и групп месторождений, обрабатываем огромные массивы промысловых данных, которые загружаются в модели-компоненты и используются как опорный материал для анализа и проработки различных сценариев добычи. Для того, чтобы данные были актуальны и достоверны, они должны систематически обновляться, корректироваться. Выполнять эту работу руками – задача неосуществимая. Мы решаем ее при помощи специализированных инструментов, в т.ч. новой разработки – модуля адаптации моделей-компонент. С его помощью мы можем избавиться от рутинных операций и массово актуализировать данные по установленным алгоритмам, паттерны которых мы наработали за долгие годы практики. В результате производительность труда специалистов по моделированию повышается до 2,5 раз, а объемы добычи на фонде – на 1-2% за счет принятия эффективных управленческих решений, основанных на расчетах, выполненных на интегрированной модели», – комментирует руководитель управления интегрированного моделирования ITPS Антон Овчинников.

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ITPS (Information Technology Professional Solutions) – один из комплексных партнеров по цифровой трансформации крупных предприятий на базе современных технологий IIoT, Big Data/Smart Data, Predictive Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифрового производства AVIST.

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