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ГК 1520 цифровизировала железнодорожный разъезд в Казахстане

Специалисты компаний дивизиона ЖАТ оборудовали системой микропроцессорной централизации разъезд на магистральной железнодорожной сети Казахстана. Международный проект реализовали совместно с «БТ сигнал» (Казахстан).

Система МПЦ-ЭЛ управляет стрелками и светофорами, строит маршруты поездов, сокращает интервалы и повышает безопасность движения. Ее внедрение повысит пропускную способность линии и эффективность перевозок, обеспечит надежность и безопасность работы.

Компании дивизиона ЖАТ более 10 лет участвуют в развитии железных дорог Казахстана. Всего в Казахстане цифровыми системами оснастили более 80 железнодорожных станций.

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