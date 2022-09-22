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Автосалоны «Авто‑лидер» перешли на новую редакцию решения «Альфа‑Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти»

Три автосалона компании «Авто-лидер» в городе Екатеринбург успешно осуществили переход с системы «Альфа Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», разработанной «1С Рарус», на шестую редакцию решения. Новая версия программы наиболее актуальна и содержит расширенный функционал, множество полезных инструментов, гибкую систему управления доступом, обновленный интерфейс, подсистему электронного документооборота. Также в дилерских центрах внедрены дополнения «Альфа Авто»: «Управление взаимоотношениями с клиентами», «Интерфейс с Аудатэкс» и «Учет рабочего времени». Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

Переход на новую редакцию решения осуществил партнер «1С Рарус» — компания «Уникальные решения». Перед командой разработки и внедрения стояла непростая задача. Конфигурация заказчика содержала доработки, наличие которых обеспечивало непрерывность бизнес-процессов дилерских центров. Некоторые блоки программы были реализованы ИТ-отделом «Авто-лидер» «с нуля», например, работа подразделения страхования и кредитования, колл-центр, десятки печатных форм и отчетов, обмены с базами дистрибьюторов, уникальная система работы с инструментом «Рабочий лист», включающим в себя функционал CRM, и т. д.

Программа содержала большой объем данных, накопленных с 2014 г., среди которых хранилась важная информация о ремонте автомобилей, история сделок, хронология страхования и кредитования, контакты клиентов. Информацию требовалось сохранить и перенести в решение новой редакции. От предпроектного обследования до ввода в эксплуатацию у исполнителя было четыре месяца. При этом единственным возможным временем перехода стала новогодняя ночь. Закончить ввод в эксплуатацию необходимо было до первого рабочего дня — 4 января 2022 г., чтобы деятельность автосалонов не прерывалась.

Эксперты компании «Уникальные решения» в плотном сотрудничестве с ИТ-отделом заказчика выполнили:

- Предпроектное обследование продолжительностью два месяца. В рамках этапа проведено не только интервьюирование сотрудников, исследование и документирование ключевых бизнес-процессов, но и трехсторонний сравнительный анализ и документирование доработок конфигурации клиента (сравнение с типовым релизом конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти редакция 4», сравнение с актуальным релизом «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти КОРП редакция 6»).

- Подбор и установка необходимых программных лицензий, рекомендации по настройке серверного ПО и оборудования.

- Реализация методики прямого обновления базы данных клиента на актуальный релиз «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти КОРП редакция 6» с сохранением и адаптацией функционала, доработанного в предыдущей редакции.

- Разработка рекомендаций по переводу бизнес-процессов на новую конфигурацию, изменение и настройка под новое ПО без потерь функционала.

- Обучение ключевых сотрудников работе с новой редакцией

- Стресс-тесты предварительной тестовой базы.

- Переход на новую редакцию программы в новогоднюю ночь и первые дни нового года.

- Сопровождение — присутствие сотрудников исполнителя «на местах» в первые дни запуска, а также дежурных разработчиков для оперативной реакции в случае возникновения внештатных ситуаций.

- Постпроектное сопровождение.

За время проекта внедренцами и разработчиками компании «Уникальные решения» было решено в общей сложности 350 разноплановых задач. В результате проекта компания «Авто-лидер» использует в работе современное решение, отвечающее всем необходимым требованиям. Программа содержит полнотекстовый поиск данных, ЭДО, инструмент маркировки шин, веб-сервисы, оперативное масштабирование через расширения конфигурации, обмен с «1С:Бухгалтерия предприятия» и другие полезные функции «Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти КОРП редакция 6».

Директор ООО «Авто-лидер-центр», ООО «Автолидер-Восток» Елена Дмитриева: «Благодарим разработчика решения “Альфа Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти КОРП редакция 6”, “1С-Рарус”, и исполнителя проекта внедрения, компанию “Уникальные решения”. Переход успешно произведен в довольно короткие сроки, все требования наших сотрудников реализованы — перенесены исторические данные из программы устаревшей редакции, учтен уникальный функционал предыдущей конфигурации, добавлено много инструментов, повышающих уровень автоматизации бизнес-процессов и качество работы наших дилерских центров».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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